Учитывая, что ситуация в экономике и без коронавируса весьма плачевная, подчеркнул эксперт, складываются условия для идеального шторма, что может привести к коллапсу украинской экономики со всеми вытекающими отсюда протестами и социальными бунтами.
«Что дальше? Попытка закрутить гайки в украинских условиях обычно заканчивается срывом резьбы», — категоричен Золотарев.
По его мнению, властям в целях борьбы с экономическим кризисом нужно сейчас максимально облегчить жизнь малому бизнесу, сократить финансирование чиновничьего аппарата и ввести режим импортозамещения.