Жесткие меры украинских властей по борьбе с коронавирусом в каком-то смысле оправданы, но они могут привести к тяжелым последствиям для экономики. Об этом рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Золотарев: Зеленский понимает ситуацию с коронавирусом, но его меры запоздали © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

«Что дальше? Попытка закрутить гайки в украинских условиях обычно заканчивается срывом резьбы», — категоричен Золотарев.

По его мнению, властям в целях борьбы с экономическим кризисом нужно сейчас максимально облегчить жизнь малому бизнесу, сократить финансирование чиновничьего аппарата и ввести режим импортозамещения.