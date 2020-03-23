Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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О симптомах заражения 68-летний Вайнштейн рассказал, когда прибыл в тюрьму строгого режима Венде.

До этого он находился на острове-тюрьме Райкерс, где на этой неделе Covid-19 обнаружили у 38 заключенных.

Ему сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Осенью 2017 года более 80 женщин, включая таких кинозвезд, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Дело Вайнштейна вызвало шквал частных публичных обвинений в адрес других известных мужчин.

 