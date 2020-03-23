Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого в начале марта суд приговорил к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера, заразился коронавирусом. Об этом 23 марта сообщает dailymail.co.uk

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк рассказал, когда прибыл в тюрьму строгого режима Венде.

До этого он находился на острове-тюрьме Райкерс, где на этой неделе Covid-19 обнаружили у 38 заключенных.

Ему сделали тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Осенью 2017 года более 80 женщин, включая таких кинозвезд, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Дело Вайнштейна вызвало шквал частных публичных обвинений в адрес других известных мужчин.