Одесситы агрессивно восприняли ужесточение противоэпидемических мер и угрожают водителям, отказывающимся нарушать карантин и перевозить больше 10 человек единовременно, передает «Думская» 19 марта

Украина в глубоком карантине. Транспортный коллапс на фоне начавшегося падения гривны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского, Кабмин с 18 марта по 3 апреля ограничил пассажирские перевозки на территории страны. В частности, были запрещены перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, маршрутках и автобусах.

В связи с этим сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» получили строгую директиву — в случае, если в салон зашло больше 10 человек, оставаться на месте и никуда не ехать. В итоге, многие машины с максимальным числом пассажиров даже не останавливаются на остановках.

Это привело к тому, что с утра 19 марта на большинстве маршрутов Одессы слышна ругань и вспыхивают потасовки. Так, в трамвае №10 озлобленные пассажиры выбили стекло, в трамвае №20 — ворвались в запертый вагон и угрожали водителю ножом.

На маршрутах №1 и №7 неоднократно перекрывалось движение — так одесситы выражают протест.

Отмечается, что сотрудники «Одесгорэлектротранса» пытаются вести разъяснительные беседы и профилактическую работу, а в особых случаях привлекают полицию.