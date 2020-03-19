Согласно поручению президента Украины Владимира Зеленского, Кабмин с 18 марта по 3 апреля ограничил пассажирские перевозки на территории страны. В частности, были запрещены перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах, маршрутках и автобусах.
В связи с этим сотрудники КП «Одесгорэлектротранс» получили строгую директиву — в случае, если в салон зашло больше 10 человек, оставаться на месте и никуда не ехать. В итоге, многие машины с максимальным числом пассажиров даже не останавливаются на остановках.
Это привело к тому, что с утра 19 марта на большинстве маршрутов Одессы слышна ругань и вспыхивают потасовки. Так, в трамвае №10 озлобленные пассажиры выбили стекло, в трамвае №20 — ворвались в запертый вагон и угрожали водителю ножом.
На маршрутах №1 и №7 неоднократно перекрывалось движение — так одесситы выражают протест.
Отмечается, что сотрудники «Одесгорэлектротранса» пытаются вести разъяснительные беседы и профилактическую работу, а в особых случаях привлекают полицию.