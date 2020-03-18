Участников трэш-рейв-группы Little Big, которая будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», обвинили в гомофобии из-за высказываний лидера коллектива Ильи Прусикина относительно гей-парадов. Видео, снятое самим музыкантом, опубликовал Instagram-аккаунт super.ru 17 марта

Фрик-рейв-группа Little Big представит Россию на «Евровидении» © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Я, конечно, не имею ничего против геев — мне все равно. Но почему существуют гей-парады?.. Почему нет тогда [гетеросексуальных] парадов…? А почему бы и нет? Я бы ходил на них. Это реально ущемляет мои права», — заявил Ильич, сопровождая эту речь шутками и нецензурной лексикой.

Европейская публика, увидевшая русскоязычное видео с субтитрами, юмор не оценила. В частности, представителей ЛГБТ-сообщества возмутили такие высказывания музыканта, как «обколются своей марихуаной, а потом в ж..ы…» и «как распознать п…ра по очкам?».

Стоит отметить, что в случае дальнейшего разжигания скандала на инцидент могут обратить внимание организаторы «Евровидения», который всегда позиционировался как ЛГБТ-френдли-мероприятие, и подобное поведение музыкантов может послужить поводом для дисквалификации.