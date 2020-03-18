Западные паблики нашли старый влог Прусикина, в котором он с другими участниками Little Big посетил гей-парад в Бельгии.
«Я, конечно, не имею ничего против геев — мне все равно. Но почему существуют гей-парады?.. Почему нет тогда [гетеросексуальных] парадов…? А почему бы и нет? Я бы ходил на них. Это реально ущемляет мои права», — заявил Ильич, сопровождая эту речь шутками и нецензурной лексикой.
Европейская публика, увидевшая русскоязычное видео с субтитрами, юмор не оценила. В частности, представителей ЛГБТ-сообщества возмутили такие высказывания музыканта, как «обколются своей марихуаной, а потом в ж..ы…» и «как распознать п…ра по очкам?».
Стоит отметить, что в случае дальнейшего разжигания скандала на инцидент могут обратить внимание организаторы «Евровидения», который всегда позиционировался как ЛГБТ-френдли-мероприятие, и подобное поведение музыкантов может послужить поводом для дисквалификации.
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Участники грядущего «Евровидения» от России — трэш-рейв-группа Little Big @littlebigband, известная своим эпатажным поведением, внезапно стала объектом хейта со стороны ЛГБТ-сообщества. Дело в том, что западные паблики нашли старый влог лидера коллектива Ильи Прусикина, в котором он с другими участниками Little Big посетил гей-парад. В ролике ребята стебутся и шутят, однако европейская публика, увидевшая русскоязычное видео с субтитрами, юмор не оценила. В частности, представителей нетрадиционной сексуальной ориентации возмутили оскорбительные слова из уст Ильича и некоторые фразы: «обколются своей *** (травой), а потом в жопы ***» и «как распознать *** (гея) по очкам?». К слову, если организаторы конкурса (который всегда позиционировался как гей-френдли-мероприятие) окажутся столь же серьезными и не заценят иронию, то группе будет грозить дисквалификация. Как вы считаете, высказывания Ильича действительно оскорбительны? #littlebig #eurovision #superru