Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ не приостановила тренировочный сбор в Италии и на досуге отдыхает на природе. Об этом главный тренер Федерации каноэ Украины Юрий Чебан рассказал «КП в Украине» 17 марта

Украина встретила заробитчан из «коронавирусной» Италии — видео © Скриншот из видео Украина.ру

«На сегодня у нас есть взаимопонимание с местными властями, держим связь с нашим послом. Мы передвигаемся без ограничений, занимаемся спортом… У нас есть врач, сейчас никто не болеет. Нет причин для паники… Нам тут хорошо», — рассказал Чебан.

Он отметил, что у команды полным ходом идет подготовка к Олимпийским играм, и спортсмены не видят причин для возвращения на Украину. Их удовлетворяют условия для тренировок, и они готовы остаться до 25 марта и дольше, если карантин продлят.

Чебан также призвал «сопереживателей» не «держать язык за зубами и не нагнетать ситуацию».

При этом издание обнародовало фотографию сборной Украины на шашлыках на природе.