По его словам, сборы были запланированы в 2019 году как подготовка к Олимпиаде, а прибыла сборная в Италию в марте 2020 года — до объявления карантина.
«На сегодня у нас есть взаимопонимание с местными властями, держим связь с нашим послом. Мы передвигаемся без ограничений, занимаемся спортом… У нас есть врач, сейчас никто не болеет. Нет причин для паники… Нам тут хорошо», — рассказал Чебан.
Он отметил, что у команды полным ходом идет подготовка к Олимпийским играм, и спортсмены не видят причин для возвращения на Украину. Их удовлетворяют условия для тренировок, и они готовы остаться до 25 марта и дольше, если карантин продлят.
Чебан также призвал «сопереживателей» не «держать язык за зубами и не нагнетать ситуацию».
При этом издание обнародовало фотографию сборной Украины на шашлыках на природе.