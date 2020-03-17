Франция на три месяца продлевает срок действия документов, дающих иностранцам право на пребывание в стране. Об этом 17 марта сообщает «Европейская правда»

«Чтобы обезопасить пребывание на территории Франции иностранцев в обычных ситуациях и избежать ограничения их прав, предоставленных действующим видом на жительство…, действие документов, срок действия которых истекает, продлевается на три месяца, начиная с 16 марта», — говорится в сообщении.

Границы на замок. Как Украина готовится противостоять коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Это касается долгосрочных виз, видов на жительство (кроме работников дипломатических и консульских учреждений), временных видов на жительство, удостоверений искателей убежища и документов тех, кто уже ожидает получения вида на жительство.