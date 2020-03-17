«Чтобы обезопасить пребывание на территории Франции иностранцев в обычных ситуациях и избежать ограничения их прав, предоставленных действующим видом на жительство…, действие документов, срок действия которых истекает, продлевается на три месяца, начиная с 16 марта», — говорится в сообщении.
Данное решение не ограничивается отдельным перечнем стран и действует для всех иностранцев, включая граждан Украины.
Это касается долгосрочных виз, видов на жительство (кроме работников дипломатических и консульских учреждений), временных видов на жительство, удостоверений искателей убежища и документов тех, кто уже ожидает получения вида на жительство.