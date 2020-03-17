Корабль вышел из Находки в начале февраля. Он должен был прибыть 22 февраля в Сингапур, однако 24 февраля, не дойдя до порта назначения, направился в порт столицы Шри-Ланки Коломбо. В начале марта «Академик Черский» выдвинулся в египетский порт Суэц, куда должен был прибыть 25 марта.
Однако, согласно данным Vesselfinder по состоянию на утро 17 марта, трубоукладчик миновал Суэц и уже приближается к Мозамбикскому проливу в западной части Индийского океана, разделяющему Африку и остров Мадагаскар.
Согласно данным другого портала по отслеживанию судов, Myshiptracking, «Академик Черский» теперь направляется в порт Мапуту на юге Мозамбика, куда должен дойти 23 марта.
Из-за санкций, наложенных Конгрессом США в декабре прошлого года, швейцарская компания All Seas приостановила строительство газопровода в Балтийском море.
По словам министра энергетики России Александра Новака, использование «Черского» — это один из вариантов достройки «Северного потока-2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна для этого.