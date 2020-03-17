Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток-2», снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбикского пролива. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Vesselfinder

Трубоукладчик для «Северного потока-2» снова сменил курс, назван порт прибытия © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Однако, согласно данным Vesselfinder по состоянию на утро 17 марта, трубоукладчик миновал Суэц и уже приближается к Мозамбикскому проливу в западной части Индийского океана, разделяющему Африку и остров Мадагаскар.

Согласно данным другого портала по отслеживанию судов, Myshiptracking, «Академик Черский» теперь направляется в порт Мапуту на юге Мозамбика, куда должен дойти 23 марта.

Из-за санкций, наложенных Конгрессом США в декабре прошлого года, швейцарская компания All Seas приостановила строительство газопровода в Балтийском море.

По словам министра энергетики России Александра Новака, использование «Черского» — это один из вариантов достройки «Северного потока-2», но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна для этого.