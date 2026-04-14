Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке - 14.04.2026 Украина.ру
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке - 14.04.2026 Украина.ру
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом в ночь на 14 апреля сообщается на сайте российского дипломатического ведомства
2026-04-14T03:38
2026-04-14T03:39
"13 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Аракчи проинформировал Лаврова о деталях состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров… Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации", — говорится в сообщении.Глава МИД России "вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса, который не имеет военного решения".Он также напомнил своему коллеге о российской инициативе по разработке Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе "с участием всех прибрежных государств при поддержке внерегиональных стран, способных оказать позитивное влияние на ход переговоров".Вечером 13 апреля Центральное командование ВС США (CENTCOM), исполняя поручение президента США Дональда Трампа, приступило к блокаде Ормузского пролива.Ранее Тегеран заявил по итогам переговоров в Исламабаде, что делегации Ирана и США не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Подробнее в публикации - Глава МИД Ирана обвинил США в срыве мирных переговоров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

03:38 14.04.2026
 
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом в ночь на 14 апреля сообщается на сайте российского дипломатического ведомства
"13 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Аракчи проинформировал Лаврова о деталях состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров… Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации", — говорится в сообщении.
Глава МИД России "вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса, который не имеет военного решения".
Он также напомнил своему коллеге о российской инициативе по разработке Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе "с участием всех прибрежных государств при поддержке внерегиональных стран, способных оказать позитивное влияние на ход переговоров".
Вечером 13 апреля Центральное командование ВС США (CENTCOM), исполняя поручение президента США Дональда Трампа, приступило к блокаде Ормузского пролива.
Ранее Тегеран заявил по итогам переговоров в Исламабаде, что делегации Ирана и США не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Подробнее в публикации - Глава МИД Ирана обвинил США в срыве мирных переговоров.
