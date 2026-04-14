Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке - 14.04.2026 Украина.ру

Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом в ночь на 14 апреля сообщается на сайте российского дипломатического ведомства

2026-04-14T03:38

2026-04-14T03:38

2026-04-14T03:39

"13 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Аракчи проинформировал Лаврова о деталях состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров… Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооруженной конфронтации", — говорится в сообщении.Глава МИД России "вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса, который не имеет военного решения".Он также напомнил своему коллеге о российской инициативе по разработке Концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе "с участием всех прибрежных государств при поддержке внерегиональных стран, способных оказать позитивное влияние на ход переговоров".Вечером 13 апреля Центральное командование ВС США (CENTCOM), исполняя поручение президента США Дональда Трампа, приступило к блокаде Ормузского пролива.Ранее Тегеран заявил по итогам переговоров в Исламабаде, что делегации Ирана и США не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Подробнее в публикации - Глава МИД Ирана обвинил США в срыве мирных переговоров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

иран

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, сергей лавров, мид, иран, сша, дональд трамп, война в иране, ближний восток, военная эскалация, эскалация, телефонный разговор, удар по ирану, агрессия, переговоры