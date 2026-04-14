Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260414/melitopol-zaporozhskoy-oblasti-atakuyut-bpla-opasnost-obyavlena-esch-v-ryade-regionov-1077862362.html
Мелитополь Запорожской области и Курск атакуют БПЛА, опасность объявлена ещё в ряде регионов
Мелитополь и Курск атакуют украинские беспилотники, опасность объявлена ещё в нескольких российских регионах. Об этом в ночь на 14 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-04-14T02:37
2026-04-14T02:38
украина.ру
россия
мелитополь
запорожская область
евгений балицкий
курск
курская область
липецк
орловская область
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Мелитополь Запорожской области и Курск атакуют БПЛА, опасность объявлена ещё в ряде регионов

02:37 14.04.2026 (обновлено: 02:38 14.04.2026)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Мелитополь и Курск атакуют украинские беспилотники, опасность объявлена ещё в нескольких российских регионах. Об этом в ночь на 14 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
"На окраинах города Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе зафиксирована высокая дроновая активность противника. Работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО. Мониторинг оперативной обстановки продолжается, угроза повторных атак сохраняется", — написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём канале.
Он также добавил, что противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части региона.
"Часть оборудования повреждена. Сохраняется высокая дроновая активность. Энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки", — написал Балицкий.
В настоящее время тревога по беспилотникам также объявлена в Курске, где сообщается о взрывах над городом.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА дополнительно объявлен в Липецкой, Орловской и Воронежской областях.
В Ростовской области и Краснодарском крае объявлялась ракетная опасность. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях ранее объявлялась авиационная опасность, в настоящее время она отменена.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск в публикации - Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
