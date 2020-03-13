«Меня многие спрашивают, выделит ли Россия деньги из обещанного кредита, так как сейчас в России тоже кризис, деньги нужны. Отвечаю — кредит будет, и ремонт дорог продолжится», — сказал Додон.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
По его словам, Госдума уже приняла поправки в закон о госбюджете, где в том числе предусматривается кредит Молдавии.
«К концу следующей недели соглашение о выделении кредита будет подписано, до конца марта оно будет ратифицировано парламентом, а в начале апреля деньги поступят в Молдавию», — заявил глава государства.
Вопрос кредита Молдавии обсуждался на встрече Додона с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года.