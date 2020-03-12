«Президент злой и уже звонил министру МВД. Разговор был очень неприятный для Арсена Авакова. Кто-то сильно заигрался в провокации, что может повторить судьбу [уволенного экс-главы Офиса президента] Андрея Богдана», — говорится в сообщении.
«Президент злой и уже звонил министру МВД. Разговор был очень неприятный для Арсена Авакова. Кто-то сильно заигрался в провокации, что может повторить судьбу [уволенного экс-главы Офиса президента] Андрея Богдана», — говорится в сообщении.
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