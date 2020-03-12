Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен допущением провокаций на презентации платформы примирения с Донбассом, на которой радикалы сбили с ног советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Об этом 12 марта сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе главы государства

«Президент злой и уже звонил министру МВД. Разговор был очень неприятный для Арсена Авакова. Кто-то сильно заигрался в провокации, что может повторить судьбу [уволенного экс-главы Офиса президента] Андрея Богдана», — говорится в сообщении.