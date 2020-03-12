Власти Львова приняли решение о закрытии всех школ и университетов города с 12 марта - учебные заведения будут проводить занятия дистанционно до 3 апреля. Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил на брифинге 11 марта, трансляция которого велась на YouTube-канале Львовского горсовета

Украина на карантине: предотвращение эпидемии или земельных протестов? © REUTERS, AP/Gleb Garanich | REUTERS, AP/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

«Еще раз призываю работодателей дать ​​возможность на время карантина родителям, имеющим маленьких детей, побыть дома, дать работу дистанционно или просто отпустить домой. Должен быть здравый смысл на эти три недели, должно быть взаимное уважение, взаимная поддержка», — обратился градоначальник к работодателям.

Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру

Ранее Кабинет министров Украины принял решение ввести на всей территории страны карантин из-за коронавируса до 3 апреля.