Он также отметил, что детские сады будут работать еще два дня, установленные как переходный период для родителей, чтобы решить вопросы с работой.
«Еще раз призываю работодателей дать возможность на время карантина родителям, имеющим маленьких детей, побыть дома, дать работу дистанционно или просто отпустить домой. Должен быть здравый смысл на эти три недели, должно быть взаимное уважение, взаимная поддержка», — обратился градоначальник к работодателям.
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Ранее Кабинет министров Украины принял решение ввести на всей территории страны карантин из-за коронавируса до 3 апреля.