Звезда сериала «Сваты», 66-летняя актриса Татьяна Кравченко предстала перед поклонниками в новом шокирующем образе. Видео она выложила в своем Instagram-аккаунте 11 марта

Поплатилась за длинный язык: Валюха из «Сватов» не сможет общаться с поклонниками © instagram

На видео актриса улыбается и гримасничает, а также восклицает: «Аллилуйя, брат!»

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Поклонникам понравился образ любимой артистки: «Танюша, вы супер в любых ролях», «Голос узнаваемый. Обожаю вас», «Обожаем!!! Любим!!! Роль в "Сватах" великолепна!!!», «Клоунесса!», «Не могу налюбоваться. Вы лучшая!!!», «Красота — страшная сила!», «Дети не пугаются?», «Необыкновенная».