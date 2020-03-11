Артистка предстала в ярко-зеленом платье с розовыми цветами, а также в малиновом парике и с чрезмерным гримом. Кравченко сообщила, что преобразилась ради новой роли в спектакле «Обед для грешников» и призналась, что ей очень нравится ее героиня.
На видео актриса улыбается и гримасничает, а также восклицает: «Аллилуйя, брат!»
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Поклонникам понравился образ любимой артистки: «Танюша, вы супер в любых ролях», «Голос узнаваемый. Обожаю вас», «Обожаем!!! Любим!!! Роль в "Сватах" великолепна!!!», «Клоунесса!», «Не могу налюбоваться. Вы лучшая!!!», «Красота — страшная сила!», «Дети не пугаются?», «Необыкновенная».