Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, процитировав русского писателя Александра Солженицына. Об этом 10 марта сообщает РИА Новости

Захарова назвала балаганом заявление нидерландского прокурора по MH17 © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Александр Солженицын однажды сказал: "Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием"… Установление правды в этом случае может помочь предотвратить новое насилие в будущем. Это еще одна причина, почему так важно отделить правду от лжи и наказать виновных», — сказал прокурор.

Судебное заседание по делу о крушении MH17 прошло в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол. По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким.