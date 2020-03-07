Если Украина выйдет из Нормандского формата переговоров по Донбассу, это может привести к непредсказуемым последствиям, а вопрос урегулирования конфликта будет решаться более радикально. Об этом рассказал член Совета Федерации Владимир Джабаров 7 марта в комментарии RT

Американские проблемы, Кабмин без «соросят» и Зеленский против Запада. Главное на неделе с 29.02 по 6.03 от экспертов © REUTERS, JCS/Mike Blake | REUTERS, JCS/Mike Blake | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из этого переговорного формата через год, если за это время ситуация не изменится, так как он не может уделить все пять лет своего президентства работе над Минскими соглашениями.

По словам главы государства, после декабрьского саммита в Париже он установил дедлайн, чтобы добиться прорыва.

«В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока ещё верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально», — подчеркнул сенатор.

Абсолютно непонятна причина, продолжил парламентарий, по которой Украина должна выходить из этих переговоров. По его мнению, также не очень ясно, кто именно мешает Киеву действовать в рамках Нормандского формата.

Именно Украина не выполняет свою часть соглашений, заключенных во время этих переговоров, поэтому в этом заявлении Зеленский фактически жалуется сам на себя, подытожил Джабаров.