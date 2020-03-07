«Шаг номер один — получить ответ от наших промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что им нужно. А это около 100 шагов, которые нужно сделать правительству, парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу, создавать рабочие места и платить налоги. Потому первый шаг — откровенный разговор с бизнесом», — сказал он.
Вторым важным шагом для помощи промышленности Шмыгаль назвал работу на внешних рынках с целью развить экспортных потенциал. Также премьер планирует создать налоговые стимулы для развития промышленности.