Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал первые шаги своего Кабинета министров с целью возрождения промышленности на Украине. Об этом 6 марта он рассказал во время часа вопросов к правительству, который транслировал парламентский телеканал

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