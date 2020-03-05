Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка является «агентом внешнего управления» со всеми вытекающими из этого последствиями. Об этом политолог Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 5 марта

Под американской крышей. Секреты непотопляемости генпрокурора Рябошапки © скриншот видео OOO Финиксион

По словам Золотарева, ни экс-премьер Украины Алексей Гончарук, ни глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник не пользовались такой поддержкой со стороны представителей G7, как Рябошапка.

Эксперт напомнил слова Зеленского о том, что ему нужен «свой» генпрокурор. Рябошапка оказался совсем не своим, отметил он.

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«Человек откровенно работал на своих западных кураторов. По сути, на посту генерального прокурора оказался агент внешнего управления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вопрос, в чем заключалась его миссия? В сухом остатке — институциональное уничтожение генеральной прокуратуры как правоохранительной структуры», — заявил политолог.

По его словам, последствия «кадрового погрома», который организовал Рябошапка, будут еще долго ощущаться на Украине, вне зависимости от того, кто придет ему на смену.

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