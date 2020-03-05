В четверг, 5 марта, Верховная Рада рассмотрит увольнение Рябошапки. Тем временем он встретился с послами «Большой семерки» и получил похвалу от посольства США.
По словам Золотарева, ни экс-премьер Украины Алексей Гончарук, ни глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник не пользовались такой поддержкой со стороны представителей G7, как Рябошапка.
Эксперт напомнил слова Зеленского о том, что ему нужен «свой» генпрокурор. Рябошапка оказался совсем не своим, отметил он.
Больше новостей о работе Офиса генпрокурора Украины читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Человек откровенно работал на своих западных кураторов. По сути, на посту генерального прокурора оказался агент внешнего управления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вопрос, в чем заключалась его миссия? В сухом остатке — институциональное уничтожение генеральной прокуратуры как правоохранительной структуры», — заявил политолог.
По его словам, последствия «кадрового погрома», который организовал Рябошапка, будут еще долго ощущаться на Украине, вне зависимости от того, кто придет ему на смену.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.