Предаст ли Трамп Россию на переговорном треке по Украине по сценарию Ирана — Волкович
07.03.2026
Предаст ли Трамп Россию на переговорном треке по Украине по сценарию Ирана — Волкович
Предаст ли Трамп Россию на переговорном треке по Украине по сценарию Ирана — Волкович
Предаст ли Трамп Россию на переговорном треке по Украине по сценарию Ирана — Волкович
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – автор нашего издания Никита Волкович. Обсудили его материал "Коалиция Эпштейна против Ирана". Мог ли... Украина.ру, 07.03.2026
2026-03-07T12:53
2026-03-07T12:53
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – автор нашего издания Никита Волкович. Обсудили его материал "Коалиция Эпштейна против Ирана". Мог ли Трамп развязать войну с Ираном, чтобы притушить информационную бомбу по файлам Эпштейна? Об этом и не только узнаете из данного интервью: 00:34 - Цели Трампа в войне с Ираном;03:35 - Разработка ядерного оружия в Иране и угроза ядерного конфликта;06:14 - Сценарии победы над Ираном и вероятность измены внутри страны;12:28 - О деградации дипломатических отношений между США и Ираном;15:57 - Сравнение иранского и украинского кейсов.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Новости
Предаст ли Трамп Россию на переговорном треке по Украине по сценарию Ирана — Волкович

12:53 07.03.2026
 
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – автор нашего издания Никита Волкович. Обсудили его материал "Коалиция Эпштейна против Ирана".

Мог ли Трамп развязать войну с Ираном, чтобы притушить информационную бомбу по файлам Эпштейна? Об этом и не только узнаете из данного интервью:

00:34 - Цели Трампа в войне с Ираном;
03:35 - Разработка ядерного оружия в Иране и угроза ядерного конфликта;
06:14 - Сценарии победы над Ираном и вероятность измены внутри страны;
12:28 - О деградации дипломатических отношений между США и Ираном;
15:57 - Сравнение иранского и украинского кейсов.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
