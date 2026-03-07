https://ukraina.ru/20260307/predast-li-tramp-rossiyu-na-peregovornom-treke-po-ukraine-po-stsenariyu-irana--volkovich-1076505817.html

Предаст ли Трамп Россию на переговорном треке по Украине по сценарию Ирана — Волкович

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – автор нашего издания Никита Волкович. Обсудили его материал "Коалиция Эпштейна против Ирана". Мог ли Трамп развязать войну с Ираном, чтобы притушить информационную бомбу по файлам Эпштейна? Об этом и не только узнаете из данного интервью: 00:34 - Цели Трампа в войне с Ираном;03:35 - Разработка ядерного оружия в Иране и угроза ядерного конфликта;06:14 - Сценарии победы над Ираном и вероятность измены внутри страны;12:28 - О деградации дипломатических отношений между США и Ираном;15:57 - Сравнение иранского и украинского кейсов.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

