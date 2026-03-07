https://ukraina.ru/20260307/resheniya-irana-ob-atakakh-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-7-fevralya-1076506086.html

Решение Ирана об атаках, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля

Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства, если те не будут атаковать республику. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg

Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить атаки на соседние государства, за исключением случаев нападения с их стороны, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан."Совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае атак с их стороны на Иран. <...> Мы много раз говорили, что они наши братья. <...> И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе", — заявил Пезешкиан.Он принес им извинения, отметив, что иранские военные приняли все необходимые меры для защиты ИРИ от нападения США и Израиля. Политик призвал урегулировать имеющиеся противоречия путем дипломатии вместо того, чтобы "быть игрушками Вашингтона и Тель-Авива".Накануне Пезешкиан провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент РФ призвал отказаться от силовых методов решения проблем во всем Ближневосточном регионе и вернуться к мирным переговорам. Он также отметил, что поддерживает постоянный контакт с лидерами государств, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.Обстрелы и налётыУтром 7 марта Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 29 БПЛА – над территорией Брянской области, 15 БПЛА – над территорией Орловской области, 11 БПЛА – над территорией Белгородской области, 9 БПЛА – над территорией Рязанской области, 8 БПЛА – над территорией Калужской области, 7 БПЛА – над территорией Воронежской области, 6 БПЛА – над территорией Курской области, 6 БПЛА – над территорией Ростовской области, 6 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 6 БПЛА – над территорией Республики Крым, 5 БПЛА – над территорией Тульской области, 5 БПЛА – над территорией Самарской области, 3 БПЛА – над территорией Липецкой области, 3 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 1 БПЛА, летевший на Москву, 2 БПЛА – над территорией Саратовской области, 2 БПЛА – над территорией Ульяновской области, 1 БПЛА – над территорией Ивановской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 4 удара по территории этого региона России. По 1 удару было нанесено на донецком, шахтёрском, горловском и ясиноватском направлении. Всего ВСУ выпустили 4 единицы боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение, легковые автомобили и 2 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России в общей сложности 44 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 6; Новая Каховка — 30; Кардашинка — 3; Новая Маячка — 3; Обрывка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Алёшки, Днепряны, Корсунка и Подстепное.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 7 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет. В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Майский, Малиновка, Октябрьский, сёлам Долбино, Отрадное, Петровка, Солохи, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 21 беспилотника, 16 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Малиновка повреждены забор частного дома и линия электропередачи, в селе Отрадное — хозпостройка и домовладение. Сегодня утром в посёлке Малиновка от ударов двух FPV-дронов загорелся частный дом — возгорание потушено", — указывалось в сводке.В Борисовском округе посёлок Борисовка, сёла Берёзовка, Грузское и Зозули атакованы 25 беспилотниками, 20 из которых сбиты. В районе села Зозули повреждён грузовой автомобиль, в селе Берёзовка — частный дом.Над Валуйским округом сбит один беспилотник. Без повреждений.Над Вейделевским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий."В Волоконовском округе хутор Плотовка атакован беспилотником — повреждён объект инфраструктуры. Жители хутора временно остаются без электроэнергии. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", — отмечалось в сводке.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Замостье, Козинка, Косилово, Луговка, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Пороз, Почаево, Рождественка и Смородино выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары 42 беспилотников, 7 из которых сбиты и подавлены."В селе Козинка, закрытом населённом пункте, от детонации FPV-дрона ранен мужчина. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. Количество раненых в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в селе Почаево увеличилось до двух человек. Самостоятельно в городскую больницу №2 г. Белгорода обратился ещё один мужчина с баротравмой. Оба пострадавших продолжают лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено. Также вчера за медицинской помощью обратился мужчина, который получил осколочное ранение бедра при детонации дрона в городе Грайворон 4 марта. Госпитализация не потребовалась", — сообщил губернатор.В Грайвороне повреждены 2 частных дома и коммерческий объект, в селе Новостроевка-Первая — помещение на территории фермерского хозяйства, в селе Косилово — сельхозтехника, в селе Почаево — легковой автомобиль, частный дом и социальный объект, в селе Гора-Подол — частный дом, забор другого домовладения и 4 машины, а также огнём уничтожен микроавтобус, в селе Глотово повреждено домовладение, в селе Головчино — 2 автомобиля, в селе Замостье — 2 частных дома и 2 машины.Над Ивнянским округом сбит беспилотник самолётного типа. Без повреждений.В Корочанском округе село Хмелевое атаковано беспилотником. Повреждён инфраструктурный объект.В Краснояружском округе по посёлкам Быценков, Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Надежевка, Сергиевка, Староселье и хутору Фищево совершены атаки 54 беспилотников, 14 из которых подавлены и сбиты, а также выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела. В селе Сергиевка повреждён инфраструктурный объект, в посёлке Быценков — технологическое оборудование и забор на территории коммерческого объекта.Над Новооскольским округом сбит беспилотник. Последствий нет."В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Козьмодемьяновка, Новая Таволжанка и Сурково произведены атаки 9 беспилотников, 3 из которых сбиты и подавлены. В селе Сурково в результате детонации FPV-дрона на парковке коммерческого объекта ранен мужчина. Он госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ. На месте атаки повреждены 2 автомобиля", — писал Гладков.В городе Шебекино повреждены 5 грузовых автомобилей на парковке предприятия, в районе села Козьмодемьяновка — микроавтобус, в селе Новая Таволжанка — частный дом и автомобиль.Позднее губернатор сообщил о новой атаке беспилотников."В посёлке Пролетарский Ракитянского округа объект транспортной инфраструктуры атакован дроном ВСУ. Пострадали двое мужчин. Одного пострадавшего с осколочным ранением живота и предплечья бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Второму мужчине, получившему минно-взрывную травму и осколочное ранение кисти, медики скорой оказали помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар он отказался", — написал он в своём телеграм-канале.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаках ВСУ за минувшие сутки."Всего в период с 09:00 6 марта до 07:00 7 марта сбито 35 вражеских беспилотников различного типа. 35 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", — писал он.В результате атак было 4 пострадавших: женщина 1963 года рождения, которую дрон атаковал в Лещиновке, а также женщины 1991 и 1989 годов рождения и мужчина 1968 года рождения, атакованные FPV-дроном в Хомутовке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее об атака США и Израиля на Иран — в статье Елены Мурзиной ""Главком - Нетаньяху, а секретарь - Трамп". Как действует "коалиция Эпштейна" и "новая Моника Левински"".

