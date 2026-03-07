https://ukraina.ru/20260307/glavkom---netanyakhu-a-sekretar---tramp-kak-deystvuet-koalitsiya-epshteyna-i-novaya-monika-levinski-1076472380.html

"Главком - Нетаньяху, а секретарь - Трамп". Как действует "коалиция Эпштейна" и "новая Моника Левински"

07.03.2026

Елена Мурзина

После третьего дня переговоров с Ираном, про которые президент Трамп каждый день говорил "продвигаемся очень хорошо", Израиль и США нанесли по Ирану внезапный вероломный удар.

Было убито высшее руководство страны и верховный духовный лидер, аятолла Али Хаменеи. Началась война.На что же был расчёт Нетаньяху и Трампа? И зачем "миротворцы" нажали на кнопку "пуск" и начали эту войну?Судя по всему, расчёт был на то, что Иран будет обезглавлен, начнётся хаос, и война быстро завершится - разумеется, победой коалиции "Израиль - США", которую уже во многих СМИ называют "коалицией Эпштейна".Но зачем и почему это было сделано именно сейчас и какие будут последствия нападения "коалиции Эпштейна" на Иран?"Миротворцы" и их рейтингиПричин и версий происходящего, конечно же, немало.Но есть версия очевидная и простая до примитивности: оба "миротворца" спасались от судебных и политических преследований.Сбрасывать эту версию со счетов нельзя, так как, несмотря на невнятность обвинений, оба политика действительно могут быть отстранены от власти. Или получить бесконечные судебные и политические преследования, скандалы, и все это - перед выборами.Люди они оба, что называется, ушлые, в политике и в политических шоу хорошо разбираются. Любое событие и Трамп, и Нетаньяху, и те, кто за ними стоит, рассматривают с точки зрения выгоды (это отдельный вопрос) и личных, а также партийных политических перспектив.Своя "Моника Левински"У Трампа теперь есть своя "Моника Левински": это "файлы Эпштейна".После скандала с разоблачениями связи президента Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински президент США Клинтон начал сразу три войны: в Афганистане, в Югославии и в Судане.Таким образом он отвлекал внимание от собственного секс-скандала.Как хорошо известно, как только у президента США возникает угроза скандала, импичмента или происходит снижение рейтингов, первым делом рука "гегемона" тянется к кнопке "надо кого-нибудь бомбить".Неизвестно, бывал ли Трамп на острове Эпштейна, участвовал ли в оргиях и в сатанинских ритуалах. Но это и не нужно доказывать. Достаточно всего лишь бесконечно это обсуждать, жужжать во всех СМИ, устраивать еженедельные ток-шоу. Все основные СМИ Запада - в руках глобалистов, поэтому простор для фантазий и интерпретаций огромный.Сейчас в США ежедневно на слушания в Конгресс приходит прокурор (бывшая личный юрист Трампа) Пэм Бонди и глава ФБР Кэш Патель. И они отвечают на вопросы про Трампа.Что им известно, почему не опубликованы показания одной из свидетельниц, как были связаны Трамп и Эпштейн. Что они скрывают и скрывали, зачем и почему.Из "файлов Эпштейна" действительно удалили три листа показаний о связи Трампа и несовершеннолетней девушки. Да, это может оказаться чистой выдумкой свидетеля. Мало ли на свете людей, жаждущих хотя бы мимолётной славы.Но для демократов из Конгресса это прекрасный повод раздуть скандал. Дайте нам эти три листочка, и мы раздуем из фантазий неизвестно кого - невесть что. Масштабное, грандиозное и двусмысленное.А вдруг это ещё и правдивые показания?Трамп и ЭпштейнТем более что Трамп в файлах Эпштейна и в его письмах действительно упоминается не менее тысячи раз. Есть и его многочисленные совместные фото и видео с Эпштейном.Да ведь даже "массажный салон" Эпштейна находился рядом с дворцом Трампа в Мар-о-Лаго. А ключевую будущую свидетельницу Вирджинию Джуффре Эпштейн переманил на "работу" из гольф клуба Трампа.Если госсекретарь США Колин Пауэлл умудрился начать вторжение в Ирак, тряся пробиркой с белым стиральным порошком в ООН и обвиняя тем самым Саддама Хусейна в производстве химического оружия! В каких-то "мобильных лабораториях", которые якобы не видны международным инспекторам.Как известно, в Ирак вторглись, химического оружия не нашли. Главный английский эксперт Келли позже признался в интервью журналу "Обсервер", что никаких "мобильных лабораторий" не было, он всё придумал. И быстро покончил с жизнью, после этого интервью.США задолго до Трампа уже управляли безответственные вруны, болтуны и демагоги. Трамп просто продолжает национальные политические традиции.Чего можно хотеть от этих людей? Завтра они раздобудут новое "платье Моники Левински" и наденут на Трампа.Возможно, что так и произошло: Трампу была необходима "маленькая победоносная война", чтобы перебить эти скандалы и поднять рейтинги своей партии, перед выборами в Конгресс.Всё пока что идёт не так, как планировалось. Но посмотрим, что будет дальше. Что ещё придумает "великий рыжий шоумен".Дела "1000", "2000", "3000"Ну а у Биньямина Нетаньяху скандалы и суды тянутся уже много лет. Их несколько.Нетаньяху обвиняют во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием.На него заведены "дело 1000", "дело 2000" и "дело 4000".Премьер и его семья, во-первых, получали дорогие подарки от продюсера Милчена и миллиардера Пакера: сигары, шампанское и другие "мелочи" на общую сумму почти в 200 тысяч долларов.Взамен Нетаньяху тоже оказывал политические и личные услуги.Во-вторых, Нетаньяху, возможно, вступил в сговор с владельцем газеты "Едиот Ахранот", Мозесом. Мозес попросил Нетаньяху воздействовать на конкурента, другое издание, "Исраэль Хайом" и ограничить его тираж. А взамен обещал освещать деятельность премьера в позитивных красках.В третьих, Нетаньяху предоставил регуляторные преференции владельцу одной из телекоммуникационных компаний. А взамен тот позитивно освещал работу премьера на своем новостном портале Wallа.Бывший исполнительный директор портала по фамилии Иешуа рассказал, что должен был убирать все критические заметки про Нетаньяху и публиковать критику его оппонентов.Дела тянутся много лет. Подарки, например, Нетаньяху и его супруга получали ещё в 2007 году. И много лет Нетаньяху удаётся лавировать, избегать судов. Он даже переизбрался в 2022 году, и снова стал премьером.Но сейчас возникает ещё одно дело, несравнимое с подарками шампанского и сигар.Агент Катара? Национальный герой!Год назад начался другой грандиозный скандал.Ближайшие советники премьер-министра, сотрудники его офиса были обвинены в работе на продвижение интересов Катара.Это Исраэль Эйнхорн, Офер Галан, Йонатан Урих и Эли Фельдштейн.Они, по версии следствия, были наняты катарским правительством. Для чего именно, пока непонятно. Но один из обвиняемых, Эли Фельдштейн, был обвинен в краже и утечке секретных документов и арестован.Катар является финансовым спонсором палестинской организации ХАМАС, которая изначально, собственно, была создана самим Израилем (как противовес ООП Ясира Арафата).А за Катаром и ХАМАС торчат уши Британии. Как, впрочем, и за действиями правительства Израиля можно увидеть продвижение интересов Британии.Так что кто кого подкупал и кто кого продвигал - понять будет не так то просто.Но оппозиция в Израиле обвинила уже и самого Нетаньяху в раскрытии секретов Израиля и потребовала его отставки.Генеральный прокурор Израиля поручил расследовать "Катаргейт" израильской спецслужбе Шин Бет и общей службе безопасности ШАБАК, а также полиции.Служба Шин Бет также опубликовала отчёт, где заявила об ответственности правительства Израиля за нападение на Израиль, совершенное 7 октября 2023 года движением ХАМАС.В ответ Нетаньяху заявил, что глава службы Шин Бет Ронен Бар будет отправлен в отставку на ближайшем заседании правительства.Ронен Бар ушел в итоге в отставку сам. А Нетаньяху заявил, что потерял доверие к нему после событий 7 октября. Но зачем-то ждал полтора года, и спохватился только после начала "Катаргейта".Конечно же, оппозиция разжигает оба скандала: и "Катаргейт" (расследование продолжается) и "дело 7 октября", в котором тоже много странностей и загадок.А осенью в Израиле выборы! И Нетаньяху собирается баллотироваться. Кстати, выборы он может и перенести, поближе, например, на лето.Его рейтинг на фоне войны с Ираном снова вырос! Биби снова "национальный герой".Ну а если Нетаньяху не будет участвовать в выборах, или проиграет выборы, его ждут тяжелейшие судебные процессы. И это уже не будет "дело 1000", про бутылку розового шампанского, которую неосторожно выпила Сара Нетаньяху.А с другой стороны, это поразительно, так как "Биби" правит Израилем, с некоторыми перерывами, с 1996 года. А с 1984 года по 1988 он был послом Израиля в ООН.Израиль уже около 40 лет живет "при Нетаньяху". Несменяемый и непотопляемый Биньямин.Ядерное оружиеИ все эти годы Нетаньяху рассказывает, что у Ирана "вот-вот будет ядерное оружие"!Еще с 1996 года Нетаньяху говорит про "вот-вот" и "две недели". И в 2026 году он опять говорит то же самое!Всё это, кстати, очень странно. За это время ядерное оружие появилось, например, у Пакистана и Северной Кореи. Каким-то образом ещё раньше ядерная бомба появилась у Израиля.Не вдаваясь в подробности: у Израиля испытания ядерного заряда произошли в 1979 году (создан или получен от других стран раньше, в 60-е). У ЮАР в 1979 году. Пакистан провел испытания в 1998 году. КНДР - в 2006.Если бы Иран действительно хотел иметь ядерное оружие, оно бы у него появилось давно.Тридцать лет Нетаньяху тревожится и сообщает своей стране и миру о том, что "вот-вот" грозный ужасный Иран получит ядерную бомбу.Кстати, логично возникает вопрос: почему Израиль может иметь ядерное оружие, а Иран нет? Монархии Залива сейчас наверняка тоже зададут этот вопрос: почему нам нельзя иметь ядерное?Вот так может быть запущена очень тревожная цепочка событий.И всё это - следствие того, что Нетаньяху хочет удержаться у власти, а Трамп хочет избежать скандалов с "файлами Эпштейна"?Это одна из причин. Есть другие важнейшие проблемы: политическая борьба, экономическая, война с Китаем, желание снабжать Европу дорогим американским газом, передел карты мира, проблемы финансовых рынков и так далее, и так далее.Но и "скандальная составляющая" в этой войне есть.Так что да, вот так и действует "коалиция Эпштейна".Как пишут в сети,"Главнокомандующий там Нетаньяху, асекретарь - Трамп."А если Израиль проиграет эту войну? Проигрыша Нетаньяху допустить не может.Остаётся только надеяться, что те, кто дал Израилю ядерное оружие, каким-то образом его всё-таки контролируют. Или контролируют самого Биньямина Нетаньяху.Другие подробности войны США и Израиля с Ираном - в статье "Если Иран не капитулирует, мы серьезно попали". Зачем США убили аятоллу Хаменеи

