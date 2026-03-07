https://ukraina.ru/20260307/vek-zatsepina-posledniy-bogatyr-stanet-serialom-ukrainskiy-bumboks-ne-idet-na-voynu-sobytiya-1076506949.html

Век Зацепина, "Последний богатырь" станет сериалом, украинский Бумбокс не идет на войну. События культуры

Первая культурная неделя весны украшена столетним юбилеем гениального Зацепина, новостью о том, что Россия возвращается на Венецианскую арт-биеннале и развитием франшизы "Последний богатырь". Ну, а на Украине артистов бронируют от ВСУ- Зеленский защищает свой творческий цех от перемалывания в лесополках и котлах.

"Последний богатырь" - вовсе не последнийПродюсеры "Последнего богатыря" намерены дальше развивать успех франшизы, полюбившейся российскому зрителю. 13 августа на экраны выйдет серия про "Колобка", а компания Disney и студия Yellow, Black and White уже придумывают подробности биографии Вани Муромца. В центре истории будет Иван Найденов - сын легендарного богатыря, которого отец спрятал в "человеческом мире", поскольку его мать Галина пробудила в мальчике темные стороны личности. Вот Илья и попытался уберечь сына, попросив белого мага Светозара переместить сына в другое измерение- туда, где темные силы не смогут настигнуть потомка богатыря, "который всегда за правду, всегда за справедливость". Так маленький Ваня Муромец оказывается в дупле дерева, где его и обнаруживают люди. И отдают в детский дом.Судя по рабочему названию - "Последний богатырь. Иван Муромец" - зрителей ждет детализация биографии персонажа, описание его детских и юношеских лет, формирование характера и глубокое погружение в психологию. Причем, продюсеры решили что одной серией не обойтись, и замахнулись на мини-сериал из 6 серий. Ну а что, cобранные в прокате 8 миллиардов рублей, которые россияне охотно отдавали франшизе, явно мечтают об удвоении. Уже назначен и ответственный за сбор денег: Дмитрий Грибанов, снимавший как оператор "Горько!", "Норвега" и ставивший как режиссер "Два холма" и "Вампиров средней полосы". Если все пойдет хорошо и новый сериал про Белогорье и Ивана Муромца начнут снимать в текущем году, то премьеру стоит ждать в 2027 -м.К феномену "Последнего богатыря" можно относиться по-разному, от иронии до искренней симпатии. Но никто не станет отрицать, что продюсеры проекта очень точно уловили общественный запрос. Они сумели модернизировать знакомые каждому мотивы русских сказок и былин, фактически "перепрошив" сюжеты "дел давно минувших дней" под современного зрителя. Классические персонажи русских былин получили новую экранную жизнь и превратились из музейных образов фольклора в живых и узнаваемых героев массовой культуры. В результате русская мифология перестала восприниматься как нечто архаичное и школьно-учебное: она стала частью современного развлекательного пространства, где традиционный сюжет сочетается с уважением к родной истории и патриотизмом. Что ни говори - удачный культурный ход.Биеннале без изоляции: Москва возвращается на мировую арт-сценуРоссия возвращается в Венецию: в мае нынешнего года РФ примет участие в 61-м Венецианской арт-биеннале, от которой была отлучена по причине СВО. Удаление русского творчества от всех культурных институций произошло, разумеется, не по вине организаторов мероприятий: так им повелела поступить мировая геополитическая повесточка. И несколько лет наших вокалистов, дирижеров, пианистов, танцоров показательно "гнобили", выгоняя с подмостков. Но ситуация в мире постепенно меняется, Запад вынуждено снимает санкции не только с российской нефти…И вот уже российские спортсмены участвуют в олимпиадах, а перед музыкантами открывают двери самые престижные форумы мирового искусcтва. В Венеции в Российском павильоне представят необычный проект "Дерево укоренено в небе" - звуковой перфоманс, который будет идти непрерывно с 5 по 8 мая. У проекта нет куратора, его координирует Российская музыкальная академия имени Гнесиных, а участвуют более 50-ти музыкантов, поэтов и философов из разных стран. В их числе - москвичи Алексей Сысоев и Алексей Тегин, фольклорный ансамбль "Толока", DJ Diaki из Мали и мексиканский проект Atosigado. Они и будут продвигать концепцию французской мыслительницы Симоне Вейль: "дерево, чьи корни питаются светом, непрерывно нисходящим сверху". Парадокс? Да. Но в нем по задумке российской команды, и заключена суть программы: баланс между видимым и невидимым, между периферией и центром. Недаром же особый акцент организаторы делают на культурных традициях регионов, удалённых от крупных мировых площадок. Такой подход отражает более широкое стремление - выстроить альтернативную культурную географию, где внимание уделяется не только привычным западным культурным столицам, но и периферийным, зачастую недооценённым художественным традициям. Впрочем, чуткое ухо услышит тут и геополитические нотки: Россия всё активнее демонстрирует стремление выстраивать горизонтальные связи со странами Глобального Юга, причём не только в политике и экономике, но и в культуре. Так что совместный проект на Венецианской биеннале, который Россия могла бы использовать для рекламы своего возвращения, показывает готовность Москвы строить новую парадигму культурного сотрудничества, где гуманитарный обмен становится одним из инструментов укрепления политического и цивилизационного партнёрства."Если б я был султан…" В России отмечают 100-летний юбилей ЗацепинаА в Москве 10 марта поклонники будут чествовать композитора Александра Зацепина. Его столетний юбилей отметят сразу на двух площадках: в Концертном зале имени П.И. Чайковского и в Большом театре. И состав участников, конечно, будет отличаться. Тем более, что Зацепин писал музыку и для кинофильмов, и для мюзиклов, и для эстрады. Организаторы справедливо рассудили, что смешивать все это в единый музыкальный винегрет не стоит. Поэтому в Концертном зале сыграют музыку из фильмов "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Формула радуги", "Белый рояль", "Бриллиантовая рука" - все это исполнит Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Среди гостей - Валерия Ланская, Андрей Гусев*, Александр Бабик и группа "Республика", а также одна из самых востребованных звезд отечественных и зарубежных мюзиклов Наталья Быстрова. А на концерте в Большом театре будет присутствовать и сам юбиляр, его коллеги и друзья, исполнители хитов композитора. Песни Зацепина споют главные артисты страны, среди которых Евгений Миронов, Сергей Шакуров, Наталья Варлей, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Дима Билан, Николай Басков, Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и многие другие. А еще Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, участники и победители музыкального детского конкурса "Синяя птица". Кстати, сам Зацепин рассказал, что его внуки и правнуки хоть и занимаются музыкой, по стопам патриарха идти не собираются: "зачем воспроизводить то, что уже сделал дедушка"? Но самое поразительное и молодое в Зацепине - это его неумная творческая энергия. Он сам признается, что еле-еле успевает писать музыку ко множественным новым проектам. Среди них - партитура для оркестра на песню "Давным-давно была война", музыку для театра кукол Образцова в спектакле "Барон Мюнхгаузен" и для мюзикла "Тайны третьей планеты". Кстати, возможность полноценной творческой работы была одной из причин того, что народный артист России, Герой труда вернулся из Франции в Россию. Причем вернулся в 2022-м, тогда, когда из страны потоком бежали творческие "нетвойняшки" - от Пугачевой до Хаматовой, от Светланы Лободы до Андрея Макаревича*. В отличие от них Зацепин убежден: ругать свою страну нельзя. "Вы здесь родились, получили образование, профессию. Но самое главное - признание". Именно оно стало сегодня мерилом значимости творчества и величины композитора. А те, кто этого не понял, зарабатывают шекели в израильских кабаках.Бронь для музыкальных "ухилянтов" - компенсация за русофобиюНа Украине - свежее пополнение группы творческих "ухилянтов". Артист Зеленский своих на войну не бросает, поэтому очередные музыкальные группы - "Без обмежень" и "Бумбокс"- получили статус критически важных для экономики и жизнедеятельности населения. Это позволяет им бронировать до 50% сотрудников, подлежащих призыву (в том числе технический персонал, водителей и участников группы), а также выезжать за границу. Минкульт уже подтвердил статус музыкантов, которых поставили в один ряд с работниками ВПК и военнослужащими. Удивляться этому не стоит: украинские музыканты горячо поддерживают "армию, мову, виру", cобирают деньги для ВСУ и регулярно дают благотворительные концерты за рубежом. "Бумбокс" со своим "Дронотуром" выманивает средства на военных "птичек", группа "Без обмежень" за первые месяцы 2026 года передала на армию около трех миллионов гривен.Напомним, что "Бумбокс" отказались от концертов в РФ в 2014-м, "обидевшись" за Крым. А в 2022 году солист группы Андрей Хлывнюк вступил в ряды теробороны Киева и далеко от фронта патрулировал улицы. А в 2023-м ушел из армии ради гастролей по Европе: после провала контрнаступления Залужного главный "бумбокс" понял, что его песенка спета. А тут еще и продюсер Сергей Дворцов наступил на больную мозоль и напомнил, что группа "Бумбокс" зарабатывала на концертах в России от 2,5 рублей, и выразил уверенность что ничего похожего в Европе украинским музыкальным патриотам не светит. Но зря эксперт в сфере шоу-бизнеса так переживает: фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк заявил, что получает авторские отчисления за песни, написанные им на русском языке в ранний период, и не собирается отказываться от этих денег. Вот она, украинская принципиальность!Не отстает в этом плане и группа "Без обмежень" : поиграв для жителей "деоккупированных городов" в 2022-м, они сразу поехали кататься по миру с благотворительными концертами, заработав для ВСУ почти 400 000 долларов.Cейчас музыканты продолжают выступать для украинских вояк, спасателей, врачей и волонтеров. Демонстрировать свой патриотизм на передовой они не спешат и полностью разделяют мнение Зеленского о том, что в тылу артисты куда нужнее, чем врачи или коммунальщики. Правда, для доверчивых зрителей и "бумбоксы" и "безограничители" регулярно размахивают автоматами, выкладывают фотки в военной форме и с тактическими рюкзаками. На деле же, все эти героические певцы и фронтмены годами собирают деньги, уклоняясь от защиты столь любимой Неньки и мовы. Делают себе бронь. Пилят "донаты". Призывают идти на фронт других, а потом тихо сливаются в европейские турне - ну прямо как их творческий гуру Зеленский.*Внесен в РФ в список иноагентов

