Иран прекращает атаки на Ближнем Востоке, но с условием - 07.03.2026 Украина.ру

Иран прекратит наносить удары по странам Ближнего Востока, если с их территории прекратятся атаки Ирана, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом 7 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру

"Вчера временный совет постановил, что соседние страны больше не будут подвергаться нашим атакам и ракетным ударам — за исключением случаев, когда с территории этих государств будут происходить нападения на Иран", — заявил Пезешкиан. Также президент Ирана принёс извинения соседним государствам Персидского залива на фоне последних атак в регионе. По его словам, Тегеран не имеет цели совершать агрессию против соседних стран, рассматривает государства региона как "братские", а территориальный вопрос в отношении соседей не стоит на повестке в республике.Ранее 7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал "слухами" информацию об ударе исламской республики по Азербайджану.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Решение Ирана об атаках, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

