https://ukraina.ru/20260307/iran-prekraschaet-ataki-na-blizhnem-vostoke-no-s-usloviem-1076507529.html
Иран прекращает атаки на Ближнем Востоке, но с условием
Иран прекращает атаки на Ближнем Востоке, но с условием - 07.03.2026 Украина.ру
Иран прекращает атаки на Ближнем Востоке, но с условием
Иран прекратит наносить удары по странам Ближнего Востока, если с их территории прекратятся атаки Ирана, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом 7 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-07T14:36
2026-03-07T14:36
2026-03-07T14:36
новости
иран
ближний восток
россия
владимир путин
масуд пезешкиани
украина.ру
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg
"Вчера временный совет постановил, что соседние страны больше не будут подвергаться нашим атакам и ракетным ударам — за исключением случаев, когда с территории этих государств будут происходить нападения на Иран", — заявил Пезешкиан. Также президент Ирана принёс извинения соседним государствам Персидского залива на фоне последних атак в регионе. По его словам, Тегеран не имеет цели совершать агрессию против соседних стран, рассматривает государства региона как "братские", а территориальный вопрос в отношении соседей не стоит на повестке в республике.Ранее 7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал "слухами" информацию об ударе исламской республики по Азербайджану.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Решение Ирана об атаках, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
иран
ближний восток
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_cd6d6fa8173b688d096b9a2d77f5c573.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, ближний восток, россия, владимир путин, масуд пезешкиани, украина.ру, украина.ру
Новости, Иран, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиани, Украина.ру, Украина.ру
Иран прекращает атаки на Ближнем Востоке, но с условием
Иран прекратит наносить удары по странам Ближнего Востока, если с их территории прекратятся атаки Ирана, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом 7 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Вчера временный совет постановил, что соседние страны больше не будут подвергаться нашим атакам и ракетным ударам — за исключением случаев, когда с территории этих государств будут происходить нападения на Иран", — заявил Пезешкиан.
Также президент Ирана принёс извинения соседним государствам Персидского залива на фоне последних атак в регионе. По его словам, Тегеран не имеет цели совершать агрессию против соседних стран, рассматривает государства региона как "братские", а территориальный вопрос в отношении соседей не стоит на повестке в республике.
Ранее 7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал "слухами" информацию об ударе исламской республики по Азербайджану.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру