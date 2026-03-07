Иран прекращает атаки на Ближнем Востоке, но с условием - 07.03.2026 Украина.ру
Иран прекращает атаки на Ближнем Востоке, но с условием
Иран прекращает атаки на Ближнем Востоке, но с условием - 07.03.2026 Украина.ру
Иран прекращает атаки на Ближнем Востоке, но с условием
Иран прекратит наносить удары по странам Ближнего Востока, если с их территории прекратятся атаки Ирана, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом 7 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-07T14:36
2026-03-07T14:36
"Вчера временный совет постановил, что соседние страны больше не будут подвергаться нашим атакам и ракетным ударам — за исключением случаев, когда с территории этих государств будут происходить нападения на Иран", — заявил Пезешкиан. Также президент Ирана принёс извинения соседним государствам Персидского залива на фоне последних атак в регионе. По его словам, Тегеран не имеет цели совершать агрессию против соседних стран, рассматривает государства региона как "братские", а территориальный вопрос в отношении соседей не стоит на повестке в республике.Ранее 7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал "слухами" информацию об ударе исламской республики по Азербайджану.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Решение Ирана об атаках, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Иран прекращает атаки на Ближнем Востоке, но с условием

14:36 07.03.2026
 
Иран прекратит наносить удары по странам Ближнего Востока, если с их территории прекратятся атаки Ирана, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом 7 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Вчера временный совет постановил, что соседние страны больше не будут подвергаться нашим атакам и ракетным ударам — за исключением случаев, когда с территории этих государств будут происходить нападения на Иран", — заявил Пезешкиан.
Также президент Ирана принёс извинения соседним государствам Персидского залива на фоне последних атак в регионе. По его словам, Тегеран не имеет цели совершать агрессию против соседних стран, рассматривает государства региона как "братские", а территориальный вопрос в отношении соседей не стоит на повестке в республике.
Ранее 7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал "слухами" информацию об ударе исламской республики по Азербайджану.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Решение Ирана об атаках, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
