"Кровавая луна червя" и небесная броня Трампа. А так же другие события в Неделе необычных фотофактов - 07.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260307/krovavaya-luna-chervya-i-nebesnaya-bronya-trampa-a-tak-zhe-drugie-sobytiya-v-nedele-neobychnykh-fotofaktov-1076457997.html
"Кровавая луна червя" и небесная броня Трампа. А так же другие события в Неделе необычных фотофактов
"Кровавая луна червя" и небесная броня Трампа. А так же другие события в Неделе необычных фотофактов - 07.03.2026 Украина.ру
"Кровавая луна червя" и небесная броня Трампа. А так же другие события в Неделе необычных фотофактов
Минувшая неделя был наполнена большим количеством событий, которые отражены во Всемирной паутине. Некоторые из них настолько необычны, что мы решили поделиться ими с читателями и пользователями издания Украина.ру
2026-03-07T13:10
2026-03-07T13:27
фото
эксклюзив
сша
вашингтон
сирия
мелания трамп
ким чен ын
боливия
дональд трамп
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075991485_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_414d58f1a4fb6e29f967b3fc0be6730b.jpg
В субботу, 28 февраля, в боливийском городе Эль-Альто произошло крушение самолета, который, судя по всему, решил последовать поговорке "деньги с неба не падают" и эффектно ее опровергнуть. Воздушное судно, перевозившее денежные средства, рухнуло прямо под носом у местных жителей, устроив им, пожалуй, самую неожиданную лотерею в жизни.Опубликованные кадры с места событий демонстрируют сюрреалистичную картину: пока военные и пожарные пытаются понять, с какого бока подступиться к оцеплению, местные жители с энтузиазмом окучивают территорию в поисках разлетевшихся купюр. В тот же день лидер КНДР Ким Чен Ын решил совместить приятное с полезным: провел показательные стрельбы на полигоне и заодно вручил высшему руководству страны новенькие снайперские винтовки отечественного производства. На полигоне засветились сразу две ключевые женщины в жизни северокорейского лидера: сестра Ким Ё Чжон и дочь Ким Чжу Э. Обе не просто наблюдали, а собственноручно опробовали оружие.В воскресенье, 1 марта, в Сети стало популярно видео, на котором американский пилот, совершивший, судя по всему, незапланированное приземление, был встречен местными жителями с таким энтузиазмом, что сразу встал на колени. На кадрах, растиражированных New York Post, запечатлен момент единения военнослужащего США с местным населением. В понедельник, 2 марта, международный паралимпийский комитет (МПК) в очередной раз напомнил, что спорт — это не театр военных действий. Стало известно, почему именно была забракована парадная форма украинской паралимпийской сборной. Опубликованные изображения проливают свет на творческий замысел дизайнеров: экипировка щеголяла картой Украины в границах 1991 года.Во вторник, 3 марта, экс-президент США Билл Клинтон улыбался и смеялся, рассматривая во время дачи показаний в конгрессе документы по делу Эпштейна. Политик так увлёкся изучением фотографий, что адвокату пришлось забрать у него бумаги. Тогда же, 3 марта, на заседании Совбеза ООН, посвященном защите детей в зонах военных конфликтов, председательское кресло впервые заняла не матерый дипломат, а первая леди США Мелания Трамп. Как отмечает Associated Press, супруга американского лидера стала первой женщиной в истории, удостоившейся чести председательствовать на заседании Совбеза — обычно эту роль исполняют главы государств или министры иностранных дел.Также во вторник над Землей взошла "Кровавая Луна Червя". Название пришло из традиций североамериканских индейцев. Два астрономических явления — мартовское полнолуние и лунное затмение — пришлись на один день, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.В среду, 4 марта, в Сети всплыли снимки неразорвавшегося снаряда, который упал в открытом поле на окраине Камышлы, на востоке Сирии. На одной из фотографий изображен мальчик, пытающийся взобраться на ракету.В четверг, 5 марта, в сенате США разыгралась драма: ветерана Корпуса морской пехоты Брайана Макгинниса, осмелившегося выступить против военной операции в Иране, силой эвакуировали из зала заседаний. Причем эвакуация, судя по кадрам, больше напоминала вынос мебели, чем задержание политического оппонента.Инцидент произошел на заседании подкомитета по вооруженным силам. Макгиннис, баллотирующийся в сенат от Партии зеленых, не выдержал обсуждения очередной ближневосточной авантюры и разразился криком: "Никто не хочет воевать за Израиль!". Сотрудники полиции, не склонные к дискуссиям о геополитике, моментально оценили ситуацию и применили к ветерану самую действенную меру убеждения — физическое выдворение. Макгиннис, ветеран, привыкший к рукопашному бою, но не к такому приему, попытался сопротивляться и в итоге покинул зал не только с чувством глубокого морального удовлетворения, но и с травмой руки. В пятницу, 6 марта, в Овальном кабинете Белого дома развернулся не менее драматичный спектакль. Около двадцати религиозных лидеров со всей Америки собрались, чтобы возложить на Трампа небесную броню. Коллективная молитва о "ниспослании силы" президенту и защите военнослужащих США стала, судя по всему, главным хитом вечера в Вашингтоне.В пятницу также американский журнал Time опубликовал новую обложку, высмеивающую внешнюю политику президента США Дональда Трампа в контексте военных операций Вашингтона по всему миру. На изображении размещены восемь кепок, стилизованных под знаменитый лозунг президента "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой").Однако вместо слова "America" на каждом из головных уборов указаны названия стран, в которых Вашингтон инициировал или активизировал военные действия. В перечень вошли Сомали, Ирак, Венесуэла, Иран, Сирия, Нигерия, Йемен и Эквадор.
сша
вашингтон
сирия
боливия
иран
израиль
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075991485_168:0:1192:768_1920x0_80_0_0_ba1ee2b240f26a37eaceb4d22b199c93.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, сша, вашингтон, сирия, мелания трамп, ким чен ын, боливия, дональд трамп, иран, израиль, украина, олимпийские игры, джеффри эпштейн, билл клинтон
фото, Эксклюзив, США, Вашингтон, Сирия, Мелания Трамп, Ким Чен Ын, Боливия, Дональд Трамп, Иран, Израиль, Украина, Олимпийские игры, Джеффри Эпштейн, Билл Клинтон

"Кровавая луна червя" и небесная броня Трампа. А так же другие события в Неделе необычных фотофактов

13:10 07.03.2026 (обновлено: 13:27 07.03.2026)
 
© Украина.руНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Минувшая неделя был наполнена большим количеством событий, которые отражены во Всемирной паутине. Некоторые из них настолько необычны, что мы решили поделиться ими с читателями и пользователями издания Украина.ру
В субботу, 28 февраля, в боливийском городе Эль-Альто произошло крушение самолета, который, судя по всему, решил последовать поговорке "деньги с неба не падают" и эффектно ее опровергнуть. Воздушное судно, перевозившее денежные средства, рухнуло прямо под носом у местных жителей, устроив им, пожалуй, самую неожиданную лотерею в жизни.
Опубликованные кадры с места событий демонстрируют сюрреалистичную картину: пока военные и пожарные пытаются понять, с какого бока подступиться к оцеплению, местные жители с энтузиазмом окучивают территорию в поисках разлетевшихся купюр.
© REUTERS / Claudia Morales
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Claudia Morales
В тот же день лидер КНДР Ким Чен Ын решил совместить приятное с полезным: провел показательные стрельбы на полигоне и заодно вручил высшему руководству страны новенькие снайперские винтовки отечественного производства.
На полигоне засветились сразу две ключевые женщины в жизни северокорейского лидера: сестра Ким Ё Чжон и дочь Ким Чжу Э. Обе не просто наблюдали, а собственноручно опробовали оружие.
© REUTERS / KCNA
1 из 2

© REUTERS / KCNA
© REUTERS / KCNA
2 из 2

© REUTERS / KCNA
1 из 2

© REUTERS / KCNA
2 из 2

© REUTERS / KCNA
В воскресенье, 1 марта, в Сети стало популярно видео, на котором американский пилот, совершивший, судя по всему, незапланированное приземление, был встречен местными жителями с таким энтузиазмом, что сразу встал на колени.
На кадрах, растиражированных New York Post, запечатлен момент единения военнослужащего США с местным населением.
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : соцсети
В понедельник, 2 марта, международный паралимпийский комитет (МПК) в очередной раз напомнил, что спорт — это не театр военных действий. Стало известно, почему именно была забракована парадная форма украинской паралимпийской сборной. Опубликованные изображения проливают свет на творческий замысел дизайнеров: экипировка щеголяла картой Украины в границах 1991 года.
© Фото : НПК Украины
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : НПК Украины
Во вторник, 3 марта, экс-президент США Билл Клинтон улыбался и смеялся, рассматривая во время дачи показаний в конгрессе документы по делу Эпштейна. Политик так увлёкся изучением фотографий, что адвокату пришлось забрать у него бумаги.
© Фото : скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : скриншот видео
Тогда же, 3 марта, на заседании Совбеза ООН, посвященном защите детей в зонах военных конфликтов, председательское кресло впервые заняла не матерый дипломат, а первая леди США Мелания Трамп. Как отмечает Associated Press, супруга американского лидера стала первой женщиной в истории, удостоившейся чести председательствовать на заседании Совбеза — обычно эту роль исполняют главы государств или министры иностранных дел.
© REUTERS / Jeenah Moon
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Также во вторник над Землей взошла "Кровавая Луна Червя". Название пришло из традиций североамериканских индейцев. Два астрономических явления — мартовское полнолуние и лунное затмение — пришлись на один день, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
© REUTERS / Victor Medina
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Victor Medina
В среду, 4 марта, в Сети всплыли снимки неразорвавшегося снаряда, который упал в открытом поле на окраине Камышлы, на востоке Сирии. На одной из фотографий изображен мальчик, пытающийся взобраться на ракету.
© AP / Baderkhan Ahmad
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP / Baderkhan Ahmad
В четверг, 5 марта, в сенате США разыгралась драма: ветерана Корпуса морской пехоты Брайана Макгинниса, осмелившегося выступить против военной операции в Иране, силой эвакуировали из зала заседаний. Причем эвакуация, судя по кадрам, больше напоминала вынос мебели, чем задержание политического оппонента.
Инцидент произошел на заседании подкомитета по вооруженным силам. Макгиннис, баллотирующийся в сенат от Партии зеленых, не выдержал обсуждения очередной ближневосточной авантюры и разразился криком: "Никто не хочет воевать за Израиль!".
Сотрудники полиции, не склонные к дискуссиям о геополитике, моментально оценили ситуацию и применили к ветерану самую действенную меру убеждения — физическое выдворение. Макгиннис, ветеран, привыкший к рукопашному бою, но не к такому приему, попытался сопротивляться и в итоге покинул зал не только с чувством глубокого морального удовлетворения, но и с травмой руки.
© REUTERS / CODEPINK via Instagram
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / CODEPINK via Instagram
В пятницу, 6 марта, в Овальном кабинете Белого дома развернулся не менее драматичный спектакль. Около двадцати религиозных лидеров со всей Америки собрались, чтобы возложить на Трампа небесную броню. Коллективная молитва о "ниспослании силы" президенту и защите военнослужащих США стала, судя по всему, главным хитом вечера в Вашингтоне.
© Фото : Пресс-служба администрации президента США
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Пресс-служба администрации президента США
В пятницу также американский журнал Time опубликовал новую обложку, высмеивающую внешнюю политику президента США Дональда Трампа в контексте военных операций Вашингтона по всему миру. На изображении размещены восемь кепок, стилизованных под знаменитый лозунг президента "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой").
Однако вместо слова "America" на каждом из головных уборов указаны названия стран, в которых Вашингтон инициировал или активизировал военные действия. В перечень вошли Сомали, Ирак, Венесуэла, Иран, Сирия, Нигерия, Йемен и Эквадор.
© Фото : Time
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Time
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
фотоЭксклюзивСШАВашингтонСирияМелания ТрампКим Чен ЫнБоливияДональд ТрампИранИзраильУкраинаОлимпийские игрыДжеффри ЭпштейнБилл Клинтон
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:42В США заявили о намерении "забрать всю нефть" у Ирана: названа цель операции
14:36Иран прекращает атаки на Ближнем Востоке, но с условием
13:41Андрей Серенко: Украина использует войну США и Ирана, чтобы стать лидером западного мира
13:10"Кровавая луна червя" и небесная броня Трампа. А так же другие события в Неделе необычных фотофактов
13:09Китай и Иран подписали соглашение о безопасном проходе через Ормузский пролив
13:00Решение Ирана об атаках, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля
12:54"Главком - Нетаньяху, а секретарь - Трамп". Как действует "коалиция Эпштейна" и "новая Моника Левински"
12:53Предаст ли Трамп Россию на переговорном треке по Украине по сценарию Ирана — Волкович
12:25"Герань" уничтожила украинский Ми-8 под Михайловкой. Главное к этому часу
12:00Меркель призвала Европу к самостоятельности в диалоге с Россией. Главное к этому часу
11:01Доноры выстроились в очередях после атак США и Израиля. Главное к этому часу
10:16ВСУ готовят провокацию, обстреливая мирные дома в Херсоне
10:10Тайная касса и СБУ: кто такой генерал "Собака". Хроника событий на утро 7 марта
09:55Российские силы ПВО уничтожили свыше 120 украинских дронов за ночь
09:27Катар открыл небо на семь часов. Главное к этому часу
09:15Провальные попытки контратак ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
08:45Не доверяй, но разговаривай. Может ли Россия положиться на Трампа после Ирана
08:30Политический заказ вместо человечности: Украина устраивает провокации даже на Паралимпийских играх
08:23Мосту пора на покой. Как в Киеве окончательно "декоммунизировали" наследие Патона
08:00Операция "Согласие": забытая советско-британская СВО в Иране
Лента новостейМолния