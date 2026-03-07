https://ukraina.ru/20260307/krovavaya-luna-chervya-i-nebesnaya-bronya-trampa-a-tak-zhe-drugie-sobytiya-v-nedele-neobychnykh-fotofaktov-1076457997.html

"Кровавая луна червя" и небесная броня Трампа. А так же другие события в Неделе необычных фотофактов

"Кровавая луна червя" и небесная броня Трампа. А так же другие события в Неделе необычных фотофактов - 07.03.2026

"Кровавая луна червя" и небесная броня Трампа. А так же другие события в Неделе необычных фотофактов

Минувшая неделя был наполнена большим количеством событий, которые отражены во Всемирной паутине. Некоторые из них настолько необычны, что мы решили поделиться ими с читателями и пользователями издания Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075991485_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_414d58f1a4fb6e29f967b3fc0be6730b.jpg

В субботу, 28 февраля, в боливийском городе Эль-Альто произошло крушение самолета, который, судя по всему, решил последовать поговорке "деньги с неба не падают" и эффектно ее опровергнуть. Воздушное судно, перевозившее денежные средства, рухнуло прямо под носом у местных жителей, устроив им, пожалуй, самую неожиданную лотерею в жизни.Опубликованные кадры с места событий демонстрируют сюрреалистичную картину: пока военные и пожарные пытаются понять, с какого бока подступиться к оцеплению, местные жители с энтузиазмом окучивают территорию в поисках разлетевшихся купюр. В тот же день лидер КНДР Ким Чен Ын решил совместить приятное с полезным: провел показательные стрельбы на полигоне и заодно вручил высшему руководству страны новенькие снайперские винтовки отечественного производства. На полигоне засветились сразу две ключевые женщины в жизни северокорейского лидера: сестра Ким Ё Чжон и дочь Ким Чжу Э. Обе не просто наблюдали, а собственноручно опробовали оружие.В воскресенье, 1 марта, в Сети стало популярно видео, на котором американский пилот, совершивший, судя по всему, незапланированное приземление, был встречен местными жителями с таким энтузиазмом, что сразу встал на колени. На кадрах, растиражированных New York Post, запечатлен момент единения военнослужащего США с местным населением. В понедельник, 2 марта, международный паралимпийский комитет (МПК) в очередной раз напомнил, что спорт — это не театр военных действий. Стало известно, почему именно была забракована парадная форма украинской паралимпийской сборной. Опубликованные изображения проливают свет на творческий замысел дизайнеров: экипировка щеголяла картой Украины в границах 1991 года.Во вторник, 3 марта, экс-президент США Билл Клинтон улыбался и смеялся, рассматривая во время дачи показаний в конгрессе документы по делу Эпштейна. Политик так увлёкся изучением фотографий, что адвокату пришлось забрать у него бумаги. Тогда же, 3 марта, на заседании Совбеза ООН, посвященном защите детей в зонах военных конфликтов, председательское кресло впервые заняла не матерый дипломат, а первая леди США Мелания Трамп. Как отмечает Associated Press, супруга американского лидера стала первой женщиной в истории, удостоившейся чести председательствовать на заседании Совбеза — обычно эту роль исполняют главы государств или министры иностранных дел.Также во вторник над Землей взошла "Кровавая Луна Червя". Название пришло из традиций североамериканских индейцев. Два астрономических явления — мартовское полнолуние и лунное затмение — пришлись на один день, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.В среду, 4 марта, в Сети всплыли снимки неразорвавшегося снаряда, который упал в открытом поле на окраине Камышлы, на востоке Сирии. На одной из фотографий изображен мальчик, пытающийся взобраться на ракету.В четверг, 5 марта, в сенате США разыгралась драма: ветерана Корпуса морской пехоты Брайана Макгинниса, осмелившегося выступить против военной операции в Иране, силой эвакуировали из зала заседаний. Причем эвакуация, судя по кадрам, больше напоминала вынос мебели, чем задержание политического оппонента.Инцидент произошел на заседании подкомитета по вооруженным силам. Макгиннис, баллотирующийся в сенат от Партии зеленых, не выдержал обсуждения очередной ближневосточной авантюры и разразился криком: "Никто не хочет воевать за Израиль!". Сотрудники полиции, не склонные к дискуссиям о геополитике, моментально оценили ситуацию и применили к ветерану самую действенную меру убеждения — физическое выдворение. Макгиннис, ветеран, привыкший к рукопашному бою, но не к такому приему, попытался сопротивляться и в итоге покинул зал не только с чувством глубокого морального удовлетворения, но и с травмой руки. В пятницу, 6 марта, в Овальном кабинете Белого дома развернулся не менее драматичный спектакль. Около двадцати религиозных лидеров со всей Америки собрались, чтобы возложить на Трампа небесную броню. Коллективная молитва о "ниспослании силы" президенту и защите военнослужащих США стала, судя по всему, главным хитом вечера в Вашингтоне.В пятницу также американский журнал Time опубликовал новую обложку, высмеивающую внешнюю политику президента США Дональда Трампа в контексте военных операций Вашингтона по всему миру. На изображении размещены восемь кепок, стилизованных под знаменитый лозунг президента "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой").Однако вместо слова "America" на каждом из головных уборов указаны названия стран, в которых Вашингтон инициировал или активизировал военные действия. В перечень вошли Сомали, Ирак, Венесуэла, Иран, Сирия, Нигерия, Йемен и Эквадор.

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

