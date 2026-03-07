https://ukraina.ru/20260307/v-ssha-zayavili-o-namerenii-zabrat-vsyu-neft-u-irana-nazvana-tsel-operatsii-1076507852.html

В США заявили о намерении "забрать всю нефть" у Ирана: названа цель операции

США собираются получить контроль над нефтяными запасами Ирана. Об этом 7 марта пишет Sputnik со ссылкой на Fox News

О реальных планах Вашингтона на недра Ирана заявил директор Нацсовета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген, комментируя возможные сложности в связи с закрытием Ормузского пролива."В конечном итоге нам не придется беспокоиться об этих проблемах в Ормузском проливе, потому что мы заберем всю нефть из рук иранских властей", - заявил Эйген. Также директор Нацсовета успел назвать иранское правительство "террористами".Ранее Китай и Иран подписали двустороннее соглашение, которое гарантирует безопасный проход китайских торговых судов через Ормузский пролив. Подробнее в материале Китай и Иран подписали соглашение о безопасном проходе через Ормузский проливБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Решение Ирана об атаках, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

