В США заявили о намерении "забрать всю нефть" у Ирана: названа цель операции
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
США собираются получить контроль над нефтяными запасами Ирана. Об этом 7 марта пишет Sputnik со ссылкой на Fox News
О реальных планах Вашингтона на недра Ирана заявил директор Нацсовета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген, комментируя возможные сложности в связи с закрытием Ормузского пролива.
"В конечном итоге нам не придется беспокоиться об этих проблемах в Ормузском проливе, потому что мы заберем всю нефть из рук иранских властей", - заявил Эйген.
Также директор Нацсовета успел назвать иранское правительство "террористами".
