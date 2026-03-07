В США заявили о намерении "забрать всю нефть" у Ирана: названа цель операции - 07.03.2026 Украина.ру
В США заявили о намерении "забрать всю нефть" у Ирана: названа цель операции
США собираются получить контроль над нефтяными запасами Ирана. Об этом 7 марта пишет Sputnik со ссылкой на Fox News
2026-03-07T14:42
О реальных планах Вашингтона на недра Ирана заявил директор Нацсовета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген, комментируя возможные сложности в связи с закрытием Ормузского пролива."В конечном итоге нам не придется беспокоиться об этих проблемах в Ормузском проливе, потому что мы заберем всю нефть из рук иранских властей", - заявил Эйген. Также директор Нацсовета успел назвать иранское правительство "террористами".Ранее Китай и Иран подписали двустороннее соглашение, которое гарантирует безопасный проход китайских торговых судов через Ормузский пролив. Подробнее в материале Китай и Иран подписали соглашение о безопасном проходе через Ормузский проливБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Решение Ирана об атаках, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
США собираются получить контроль над нефтяными запасами Ирана. Об этом 7 марта пишет Sputnik со ссылкой на Fox News
О реальных планах Вашингтона на недра Ирана заявил директор Нацсовета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген, комментируя возможные сложности в связи с закрытием Ормузского пролива.
"В конечном итоге нам не придется беспокоиться об этих проблемах в Ормузском проливе, потому что мы заберем всю нефть из рук иранских властей", - заявил Эйген.
Также директор Нацсовета успел назвать иранское правительство "террористами".
Ранее Китай и Иран подписали двустороннее соглашение, которое гарантирует безопасный проход китайских торговых судов через Ормузский пролив. Подробнее в материале Китай и Иран подписали соглашение о безопасном проходе через Ормузский пролив
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Решение Ирана об атаках, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния