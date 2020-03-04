Медики поставили оппозиционному кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом». Об этом 3 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах на Кубани, куда госпитализировали политика

Кандидат в президенты Абхазии вышел из комы в Краснодаре © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Раули Смыр, его состояние оценивалось как тяжелое.

Вертолетом санитарной авиации Бжания был отправлен из Сочи в Краснодар. В итоге политик вышел из комы, адекватно реагирует на вопросы, но отвечает пока только кивками головы.

По словам собеседника агентства, прогнозы пока делать сложно.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.

Тогда победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, однако его ближайший конкурент Алхас Квинициния, набравший всего на процент с небольшим голосов меньше, оспорил итоги голосования в суде. Позднее Хаджимба объявил о своей отставке.

По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, политический кризис в Абхазии связан с тем, что целый ряд давно назревших решений в экономике и политике откладывался на потом, причем ответственность за это несут и власть, и оппозиция.

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