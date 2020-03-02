Любому президенту нужен электоральный рейтинг, для того чтобы понимать, насколько ему доверяют собственные граждане. При этом высокий и низкий рейтинг не влияет на продолжительность конституционного срока президентства. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко-VLOG: политолог о полномасштабной войне между Россией и Турцией Виктора Януковича, отметил эксперт, упал ниже 15%, а когда начался Майдан, взлетел выше 40%, поскольку люди увидели в нем единственную силу, которая может остановить хаос и вернуть страну к нормальной жизни.

«Народ выразил ему поддержку, рассчитывая, что он с Майданом справится. Не справился. И сейчас у него опять нулевой рейтинг на Украине. И когда он бежал из Украины, то рейтинг был нулевым», — подчеркнул Ищенко.

Если бы Янукович разогнал или даже расстрелял Майдан, указал политолог, то вполне возможно, что рейтинг бывшего президента взлетел бы выше 80%.

Исходя из этого, добавил специалист, рейтинг Владимира Зеленского будет падать, но ниже определенной черты он не упадет, и менять его из-за этого никакие внешние силы не будут.

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