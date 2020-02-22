Утром 22 февраля полиция обыскала номера, в которых жили российские спортсмены. Поводом для обысков стало заявление менеджера комиссии Международного союза биатлонистов Сары Фуссек-Хаккарайнен о нарушении Александром Логиновым антидопинговых правил.
По ее словам, тренер Логинова приехал на чемпионат по украинской аккредитации.
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«У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет. Мы сейчас на пути на стрельбище, еще не знаем всех деталей, но это какие-то слухи, что у него нашли и забрали нашу аккредитацию», — заявил Брынзак.
По словам президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, Касперович получил чужую аккредитацию 19 февраля.
Это произошло из-за того, что с аккредитациями на турнире царила неразбериха, и Касперовичу пришли на помощь украинские коллеги.