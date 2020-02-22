Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович не мог приехать на чемпионат мира в Италию по украинской аккредитации. Об этом 22 февраля изданию порталу Tribuna.com заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак

Российских биатлонистов в Италии обыскали из-за подозрений в допинге © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Сары Фуссек-Хаккарайнен о нарушении Александром Логиновым антидопинговых правил.

По ее словам, тренер Логинова приехал на чемпионат по украинской аккредитации.

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«У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет. Мы сейчас на пути на стрельбище, еще не знаем всех деталей, но это какие-то слухи, что у него нашли и забрали нашу аккредитацию», — заявил Брынзак.

По словам президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, Касперович получил чужую аккредитацию 19 февраля.

Это произошло из-за того, что с аккредитациями на турнире царила неразбериха, и Касперовичу пришли на помощь украинские коллеги.