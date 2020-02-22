Российских биатлонистов в Италии обыскали из-за подозрений в допинге
Российских биатлонистов в Италии обыскали из-за подозрений в допинге
© РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк
Утром 22 февраля полиция обыскала номера, в которых жили российские спортсмены. Поводом для обысков стало заявление менеджера комиссии Международного союза биатлонистов Сары Фуссек-Хаккарайнен о нарушении Александром Логиновым антидопинговых правил.

По ее словам, тренер Логинова приехал на чемпионат по украинской аккредитации.

Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру

«У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет. Мы сейчас на пути на стрельбище, еще не знаем всех деталей, но это какие-то слухи, что у него нашли и забрали нашу аккредитацию», — заявил Брынзак.

По словам президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева, Касперович получил чужую аккредитацию 19 февраля.

Это произошло из-за того, что с аккредитациями на турнире царила неразбериха, и Касперовичу пришли на помощь украинские коллеги.

 

 