В Офисе генпрокурора Украины знают, кто может быть ответственен за слив материалов расследования дела о Майдане, в частности, допросов свидетелей. Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил генпрокурор Руслан Рябошапка

«Что касается утечки информации, которая состоялась, то она состоялась, собственно… мы подозреваем, что это тот человек, который работал не при мне, а работал при Горбатюке (экс-начальник управления специальных расследований бывшей Генпрокуратуры — ред.). Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. Это не были потерянные материалы. Это были скопированные материалы. И очевидно, что мы это расследование доведем до логического завершения и привлечем виновных к ответственности», — заявил генпрокурор.

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Оболганные и забытые. Памяти убитых на Майдане правоохранителей © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Документы нашли в Государственном бюро расследований — туда их передал замглавы Администрации экс-президента Виктора Януковича адвокат Андрей Портнов. По его словам, эти документы похитил и спрятал экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.