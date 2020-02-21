«Что касается утечки информации, которая состоялась, то она состоялась, собственно… мы подозреваем, что это тот человек, который работал не при мне, а работал при Горбатюке (экс-начальник управления специальных расследований бывшей Генпрокуратуры — ред.). Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. Это не были потерянные материалы. Это были скопированные материалы. И очевидно, что мы это расследование доведем до логического завершения и привлечем виновных к ответственности», — заявил генпрокурор.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Ранее стало известно, что из Генпрокуратуры Украины исчезли два тома материалов дела о расследовании расстрелов правоохранителей во время столкновений на Майдане.
Документы нашли в Государственном бюро расследований — туда их передал замглавы Администрации экс-президента Виктора Януковича адвокат Андрей Портнов. По его словам, эти документы похитил и спрятал экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.