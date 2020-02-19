Седьмой сезон сериала «Сваты», съемки которого недавно стартовали в Белоруссии, скорее всего, станет последним. Об этом 19 февраля сообщило издание Privet-Rostov со ссылкой на режиссера сериала Андрея Яковлева

«Да закройся ты!»: появилось видео со съемок долгожданного продолжения «Сватов» © svati.tv

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Съемочная группа уже завершила работу над сценами, которые происходят зимой. Весной актеры примут участие в съемках летних эпизодов.

«Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — сказал Яковлев.

В сети появилась видеозапись со съемочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты» с участием актера Федора Добронравова.

Шестой сезон «Сватов» снимали на Украине, однако из-за госпереворота в стране, в результате которого к власти пришли антироссийские силы, продолжать там съемки стало невозможно.