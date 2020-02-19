По его словам, информация о том, что ранее отснятые эпизоды придется переснимать заново, не соответствует действительности.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Съемочная группа уже завершила работу над сценами, которые происходят зимой. Весной актеры примут участие в съемках летних эпизодов.
«Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет», — сказал Яковлев.
В сети появилась видеозапись со съемочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты» с участием актера Федора Добронравова.
Шестой сезон «Сватов» снимали на Украине, однако из-за госпереворота в стране, в результате которого к власти пришли антироссийские силы, продолжать там съемки стало невозможно.