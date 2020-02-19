Москва категорически не приемлет санкции США в отношении компании Rosneft Trading. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД 18 февраля

Вашингтон ввел санкции против «дочки» «Роснефти» © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк Дидье Касимиро. В Администрации США сообщили, что эти меры стали ответом на участие компании в торговле венесуэльской нефтью.

«Тем самым количество попыток США надавить на Россию посредством создания помех для внешнеэкономических связей и отказа в выдаче американских виз дошло до 80 с 2011 года», — говорится в сообщении МИД РФ.

Дипломаты отметили, что с помощью давления Вашингтон стремится подчинить весь мир своей воле, а за подобным использованием властями США своих административных ресурсов, как правило, стоит «банальное желание создать преимущества для американских компаний, которые не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями на мировых рынках».

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В связи с этим в МИД подчеркнули, что ограничительные меры не смогут отразиться на сотрудничестве с законными властями любой страны, включая Венесуэлу, Сирию или Иран.

О планах Вашингтона ввести санкции в отношении «Роснефти» стало известно несколько недель назад. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил тогда, что подобные намерения США нелегитимны.