В силовых структурах Украины много людей, недовольных нынешним президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом 18 февраля в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Белашко

Заказная провокация. Ермак и Козак обсудили обострение в Донбассе - СМИ © ПРесс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | ПРесс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк

По информации представителей республики, ВСУ открыли огонь, чтобы обеспечить эвакуацию своих погибших и раненых диверсантов.

«В украинских силовых структурах большое количество людей, которые не в восторге от президента Владимира Зеленского, которые хотят саботировать его инициативы, презирают его и так далее. Это обычная история, гибнут каждый день солдаты с обеих сторон. Поэтому ничего экстраординарного сейчас не произошло. Пока не будет какого-то политического решения, это будет происходить», — рассказал политолог.

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Как сообщает Telegram-канал «Резидент», глава Офиса президента Андрей Ермак принял решение обострить ситуацию в Донбассе после того, как Россия отказалась обсуждать его инициативы.