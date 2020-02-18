Утром 18 февраля в районе поселка Золотое в Донбассе произошло боестолкновение между украинскими силовиками и Народной милицией ЛНР.
По информации представителей республики, ВСУ открыли огонь, чтобы обеспечить эвакуацию своих погибших и раненых диверсантов.
«В украинских силовых структурах большое количество людей, которые не в восторге от президента Владимира Зеленского, которые хотят саботировать его инициативы, презирают его и так далее. Это обычная история, гибнут каждый день солдаты с обеих сторон. Поэтому ничего экстраординарного сейчас не произошло. Пока не будет какого-то политического решения, это будет происходить», — рассказал политолог.
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Как сообщает Telegram-канал «Резидент», глава Офиса президента Андрей Ермак принял решение обострить ситуацию в Донбассе после того, как Россия отказалась обсуждать его инициативы.