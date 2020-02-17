Евросоюз еще на один год продлил санкции против Белоруссии, а также эмбарго на поставки оружия. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба Совета ЕС

«Белорусы не при чем». Баширов рассказал о нервном и непоследовательном Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк решил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии до 28 февраля 2021 года. Данные санкции включают эмбарго на поставки оружия и техники, а также заморозку активов и запрет на въезд для четырех человек, которых обвиняют в причастности к исчезновению двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

«Совет также продлил запрет на применение ограничительных мер, разрешающих экспорт биатлонного оборудования и ограниченного количества спортивных винтовок и спортивных пистолетов специального назначения в Белоруссию, которые по-прежнему подлежат предварительному разрешению национальными компетентными органами в каждом конкретном случае», — говорится в сообщении.