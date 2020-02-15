Спецборт с украинцами, оказавшимися в эпицентре заболевания, должен был прилететь еще 11 февраля. Однако власти Украины возвращение своих сограждан перенсли.
Накануне глава Минздрава Зоряна Скалецкая назвала новую дату эвакуации — 18 февраля.
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«Мы относимся очень серьезно к коронавирусу. И для предотвращения его распространения на территории Украины принимаем все меры. Сейчас есть три-четыре объекта, каждый из которых готовится, чтобы принять наших граждан на следующей неделе. Они 14 дней будут под присмотром профессиональных специалистов», — заявил Гончарук.
Количество жертв коронавирусной инфекции к 15 февраля превысило полторы тысячи человек. Количество заболевших составляет более 66 тысяч. Излечились и выписались из больниц более восьми тысяч заболевших.