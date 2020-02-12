Госпредприятие «Украинские железные дороги» готовит резкое сокращение персонала. Это следует из опубликованной на днях в системе «Прозорро» тендерной документации на закупку консультационных услуг ожидаемой стоимостью 85,92 млн грн

«Ищенко о главном»: договорятся ли Путин и Лукашенко, спасут ли немцы «Укрзализныцю» © документах указывается, что одним из направлений по улучшению операционных и финансовых показателей и качества услуг «УЗ» будет внедрение локомотивных бригад из одного человека.

В данный момент в таких бригадах, как правило, двое, машинист и его помощник. Исключение — маневровые тепловозы, где работает один машинист, и немногочисленные паровозы, где помимо машиниста и его помощника трудится кочегар.

То есть, до половины сотрудников «Укрзализныци», управляющих поездами, в скором времени может покинуть компанию.

Также в тендерной документации прямо заявляется о необходимости сокращения количества билетных кассиров. Помимо этого есть довольно расплывчатый пункт об изменении «организационной структуры на местах и структуры депо», что также может означать увольнение персонала.