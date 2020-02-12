Политик раскритиковал Зеленского за использование ряда риторических и идеологических приемов вслед за бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Новинский привел в пример тезис о том, что «победа над фашизмом ничего не дала Украине» и о том, что «один тоталитарный режим сменился другим».
Депутат заявил, что сегодня граждане Украины являются свидетелями попыток перевернуть исторические ценности и правду с ног на голову.
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«Украинская пропаганда считает, что советские военачальники "завалили немцев трупами", не обращая внимания на то, что в реальности потери составили 11,5 миллиона бойцов в СССР против 8,6 со стороны Германии», — отметил Новинский.
В конце января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с фашистской Германией якобы виноват Советский Союз. Речь Зеленского резко раскритиковали российские политики. Так, сенатор Алексей Пушков обвинил главу государства в пересечении всех мыслимых и немыслимых границ подлости, а депутат Наталья Поклонская напомнила украинскому лидеру о деде-фронтовике, перед которым ему должно быть стыдно.