В конце декабря 2019 года Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Кроме того, «Газпром» и «Нафтогаз» сумели урегулировать взаимные судебные претензии по контрактам от 2009 года.
«Хочется надеяться, что достижение "газовых" договоренностей окажет позитивный эффект на решение других проблем, имеющихся между Россией и Украиной, в том числе в торгово-экономической области», — сказал Панкин.
Согласно подписанному в прошлом году документу, для продолжения транзита «Газпром» заключает с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
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Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.
При этом стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, а также подписать мировое соглашение между правительством Украины и «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.