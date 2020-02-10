Москва надеется, что достигнутые с Киевом договоренности о транзите газа позитивно повлияют на решение других проблем, имеющихся между странами. Об этом замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в интервью РИА Новости 10 февраля

Погребинский рассказал, что Россия должна сделать в отношении Украины, но так и не сделала © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Хочется надеяться, что достижение "газовых" договоренностей окажет позитивный эффект на решение других проблем, имеющихся между Россией и Украиной, в том числе в торгово-экономической области», — сказал Панкин.

Согласно подписанному в прошлом году документу, для продолжения транзита «Газпром» заключает с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

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Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

При этом стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, а также подписать мировое соглашение между правительством Украины и «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.