Окончательный уход Белоруссии на Запад подтвердит приход к власти в стране полностью прозападного президента. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Абзалов: Перед встречей Путина с Лукашенко США попытались надавить на Россию через Помпео © РИА Новости, Александр Натрускин

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«Неизвестно, на что можно нарваться в ответ. У них очень небольшое количество боевиков, хоть их и выращивали белорусские спецслужбы. Никто не знает реакцию народа, никто не знает реакцию Лукашенко», — указал Ищенко.

Поэтому, прогнозирует политолог, не исключено, что белорусские элиты могут подстроить смерть Лукашенко (или же он может уйти из жизни случайно), назначить и.о. президента и назначить выборы, на которых победить должен нужный им кандидат.