Однако, отметил эксперт, у белорусских элит возникнут проблемы с тем, чтобы провести такую смену власти: в рамках стандартной избирательной кампании будет затруднительно, а устраивать Майдан было бы очень опасно.
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«Неизвестно, на что можно нарваться в ответ. У них очень небольшое количество боевиков, хоть их и выращивали белорусские спецслужбы. Никто не знает реакцию народа, никто не знает реакцию Лукашенко», — указал Ищенко.
Поэтому, прогнозирует политолог, не исключено, что белорусские элиты могут подстроить смерть Лукашенко (или же он может уйти из жизни случайно), назначить и.о. президента и назначить выборы, на которых победить должен нужный им кандидат.