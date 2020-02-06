У Верховной Рады завершился митинг противников принятия законопроекта об открытии рынка земли. Об этом вечером четверга, 6 февраля, сообщило агентство «РИА Новости»

Готовьтесь к земле. Как распродадут Украину © Украина.ру

Всего за первый день народные депутаты успели рассмотреть 184 поправки из 4018.

После того, как на заседании было решено продлить работу Рады до 19:30, митингующие стали расходиться, посчитав, что за сегодня парламент не успеет рассмотреть все оставшиеся поправки.

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Продолжится ли акция в пятницу неизвестно. Ситуация у здания Верховной Рады спокойная, на месте дежурят правоохранители.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. Международный валютный фонд ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет.

Согласно исследованиям социологической группы «Рейтинг», проведенным в октябре 2019 года, против отмены моратория выступают 53% украинцев, за — 31%. Большинство граждан выступают против продажи земли иностранцам — 69%.