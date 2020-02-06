Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли подачу воды.
«Для того чтобы вызвать осадки, нужно прежде всего иметь облака, в которых находится вода. У нас, вы видите, стрелять некуда. Поэтому такого опыта нет, мы занимались очень предметно с Министерством экологии и природных ресурсов в 2016 году, несколько совещаний проводили с Гидрометом в Москве, но я думаю, что мы стрелять не будем. Нам и так хватит», — заявил Вайль.
Он также рассказал о большом количестве идей, которые поступают Госкомводхозу.
«У нас очень много было предложений с материка, и даже из-за границы, извлекать воду из воздуха, по испарению морской воды — такие прожектерские проекты, которые мы действительно рассматривали, смотрели, изучали. Это бесперспективное дело, и то количество воды, которое дают все эти, как я их называю, "прожекты", на баланс воды в Крыму (не повлияют)», — добавил Вайль.
Ранее глава Госкомводхоза заявил, что воды в Крыму хватит для отопительного и туристического сезонов.
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