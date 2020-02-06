Зеленский поэтично поздравил супругу с 42-летием

Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля трогательно поздравил первую леди страны с днем рождения в своем Telegram-канале

«Шампанское и тост от Разумкова»: Зеленский отметил день рождения в своем офисе © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

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Он поблагодарил супругу за каждый шаг, который они сделали вместе, и отметил, что еще много предстоит пройти.

В конце января Зеленскому исполнилось 42 года. Тогда первая леди поздравила его в своем Instagram, написав, что с супругом чувствует себя безопасно, уютно, никогда не спокойно, но всегда интересно.