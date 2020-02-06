Зеленский поэтично поздравил супругу с 42-летием

«Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости — приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере для меня. Потому мое счастье — это ты», — написал украинский лидер.
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Он поблагодарил супругу за каждый шаг, который они сделали вместе, и отметил, что еще много предстоит пройти.
В конце января Зеленскому исполнилось 42 года. Тогда первая леди поздравила его в своем Instagram, написав, что с супругом чувствует себя безопасно, уютно, никогда не спокойно, но всегда интересно.