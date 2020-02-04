В стенах Верховной Рады заметили депутата в оригинальных носках. Соответствующую фотографию опубликовал 4 февраля парламентский корреспондент Ян Доброносов на своей странице в соцсети Facebook

Веселые картинки. Нардеп Лещенко засветил в парламенте необычные носки © Ukraina.ru

В комментариях к снимку пользователи начали гадать, кто попал в объектив видеокамеры.

«Это чьи ноги? Савченко?», «Королевская?», «Дубинский?!», «Гончарук?», — пошутили они.

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Комментаторы также вынесли оценку внешнему виду депутата.

«С ногами заберут», «Вчера же вроде запретили в клоунских нарядах заходить», «Хорошо когда люди идут на работу с конкретной целью», «Почему носки говорят по-русски в стенах официального учреждения», «Пусть она крива, горбата, но червонцами богата…», «Какой король, такая и свита», — написали они.