Он опубликовал копию ответа ведомства на свой запрос.
В ответе указывается, что Министерство культуры издало приказ №957 «О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г.К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове».
«Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть», — написал Поздняков.
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Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве.
В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 по 1957 год был министром обороны СССР.