Украинскую певицу Екатерину Гуменюк под сценическим именем Ассоль, которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке. Видео, в котором певица рассказывает о своей композиции, появилось 31 января на странице телеканала СТБ в Facebook

"Евровидение-2020" в Украине. Народные песни в комплекте с африканскими барабанами © commons.wikimedia.org, Tadeáš Bednarz

В 2018 году певец Melovin, представляющий Украину на Евровидении, во время пресс-конференции забыл украинский язык и несколько раз просил помощи у переводчицы, а затем продолжил говорить на смеси русского и украинского.

А в 2019 году певица Джамала, одержавшая победу на «Евровидении» в 2016 году с песней о депортации крымских татар за счет голосования национального жюри, буквально требовала от участников отбора признать Крым украинским регионом.