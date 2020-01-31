Ассоль рассказала, что песня «Save it» посвящена планете Земля и тому, как важно ее беречь. При этом певица говорила по-русски, чем возмутила пользователей соцсети.
В 2018 году певец Melovin, представляющий Украину на Евровидении, во время пресс-конференции забыл украинский язык и несколько раз просил помощи у переводчицы, а затем продолжил говорить на смеси русского и украинского.
А в 2019 году певица Джамала, одержавшая победу на «Евровидении» в 2016 году с песней о депортации крымских татар за счет голосования национального жюри, буквально требовала от участников отбора признать Крым украинским регионом.