«Украинская делегация в ПАСЕ и наши друзья из стран Балтик+ и представители делегаций Великобритании, Грузии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии и Швеции подписали декларацию о своем несогласии с решением о подтверждении полномочий российской делегации в ПАСЕ и требование выполнения резолюций, которые были приняты в предыдущие годы по агрессии РФ и ситуации с правами человека внутри России», — написала Ясько.
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Она считает важным, что подписи поставили делегаты из четырех крупнейших политических групп ПАСЕ — Европейской народной партии, социалистов, либералов и консерваторов.
Ясько назвала подписание декларации «расширением коалиции в ПАСЕ».