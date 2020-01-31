Несколько делегаций в ПАСЕ подписали декларацию о несогласии с решением подтвердить полномочия российской делегации в Ассамблее. Об этом 31 января сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько в Facebook

«Украинская делегация в ПАСЕ и наши друзья из стран Балтик+ и представители делегаций Великобритании, Грузии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии и Швеции подписали декларацию о своем несогласии с решением о подтверждении полномочий российской делегации в ПАСЕ и требование выполнения резолюций, которые были приняты в предыдущие годы по агрессии РФ и ситуации с правами человека внутри России», — написала Ясько.

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Ясько назвала подписание декларации «расширением коалиции в ПАСЕ».