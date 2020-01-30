Врач-инфекционист Евгения Менжулина оценила популярные высказывания о том, что с посылками известной компании AliExpress из Китая может приехать и опасный вирус. Ее слова приводит издание «Главред» в четверг, 30 января

«Что касается бананов и посылок, то сейчас я могу сказать, что по почте довольно трудно перевезти большое количество вируса. Что касается коронавируса, то в тех городах, где зафиксированы вспышки, прекращается соответствующее сообщение, и такие пакеты просто не дойдут до Украины», — сообщила Менжулина.

От опасного китайского коронавируса за сутки умерли почти 40 человек © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

«Он является более характерным для животных, но сейчас перешел к человеку. Что касается коронавируса, который зафиксирован в Китае, то это совершенно новая форма коронавируса, с которой мы ранее не сталкивались. В связи с этим нет сформированного иммунитета у людей, поэтому он и так быстро распространяются», — подчеркнула медик.

Эксперт обратила внимание и на то, что различные вирусы имеют различные степени живучести и разные свойства.