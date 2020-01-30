«Что касается бананов и посылок, то сейчас я могу сказать, что по почте довольно трудно перевезти большое количество вируса. Что касается коронавируса, то в тех городах, где зафиксированы вспышки, прекращается соответствующее сообщение, и такие пакеты просто не дойдут до Украины», — сообщила Менжулина.
По ее словам, сам по себе коронавирус для человечества не является новостью, и люди столкнулись с ним еще в конце 60-х годов 20 века.
«Он является более характерным для животных, но сейчас перешел к человеку. Что касается коронавируса, который зафиксирован в Китае, то это совершенно новая форма коронавируса, с которой мы ранее не сталкивались. В связи с этим нет сформированного иммунитета у людей, поэтому он и так быстро распространяются», — подчеркнула медик.
Эксперт обратила внимание и на то, что различные вирусы имеют различные степени живучести и разные свойства.