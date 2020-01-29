Украина не готова к возможным эпидемиям и пандемиям, поэтому может иметь определенные проблемы с разработкой плана защиты от возможной атаки коронавируса. Об этом 29 января сообщается на сайте ghsindex

«Не создавайте панику!» Супрун призвала не надевать маски для защиты от коронавируса © Уляна Супрун

Украина находится на 94 позиции из 195 стран наряду с Доминиканской Республикой, Зимбабве, Нигерией и Ираном. Готовность России, согласно рейтингу, определена на 44,3 балла из 100.

Лучше остальных готовы к борьбе с эпидемиями США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3). Китай, где сейчас зафиксирована вспышка коронавируса, занял в рейтинге 51 место (48,2 балла).