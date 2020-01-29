Согласно рейтингу Global Health Security Index, готовность Украины бороться с эпидемиями определили как «ниже среднего» (38 баллов из 100).
Украина находится на 94 позиции из 195 стран наряду с Доминиканской Республикой, Зимбабве, Нигерией и Ираном. Готовность России, согласно рейтингу, определена на 44,3 балла из 100.
Лучше остальных готовы к борьбе с эпидемиями США (83,5 балла), Великобритания (77,9), Нидерланды (75,6), Австралия (75,5) и Канада (75,3). Китай, где сейчас зафиксирована вспышка коронавируса, занял в рейтинге 51 место (48,2 балла).