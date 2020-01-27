Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин считает, что законопроект о медиа полностью копирует гитлеровский закон о прессе и призван удушить свободу слова в стране. Об этом он написал в понедельник, 27 января, на своей странице в Facebook

Лесев пояснил, чем свобода слова на Украине отличается от западных стандартов © Facebook, Игорь Лесев Дмитрий Разумков позднее заявил, что законопроект вызвал много дискуссий и будет дорабатываться.

«Этот законопроект полностью воспроизводит гитлеровский закон о прессе и нацелен исключительно на удушение свободы слова и установление цензуры на Украине», — написал Кузьмин.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью имплементации норм европейского законодательства в законодательство Украины, а также обновления устаревших положений с учетом появления новых видов медиа.