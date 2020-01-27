Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 17 января рекомендовал депутатам принять в первом чтении за основу законопроект о медиа. Спикер Рады Украины Дмитрий Разумков позднее заявил, что законопроект вызвал много дискуссий и будет дорабатываться.
«Этот законопроект полностью воспроизводит гитлеровский закон о прессе и нацелен исключительно на удушение свободы слова и установление цензуры на Украине», — написал Кузьмин.
Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью имплементации норм европейского законодательства в законодательство Украины, а также обновления устаревших положений с учетом появления новых видов медиа.