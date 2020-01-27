Больше 40 народных депутатов в январе приняли участие менее чем в 50% голосований Верховной Рады, 11 из них не проголосовали ни разу за месяц. Об этом 27 января сообщается на сайте комитета избирателей

Стало известно, сколько депутатов Рады ни разу не проголосовали в декабре © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Герега (группа «За будущее»), Николай Люшняк (группа «Доверие»), Юрий Солод (ОПЗЖ), Виктор Бондарь (группа «За будущее»), Николай Кучер (группа «За будущее»), Владислав Бородин («Слуга народа»), Руслан Горбенко («Слуга народа»), Роман Костенко («Голос»), Анжелика Лабунская («Батькивщина»), Вадим Столар (ОПЗЖ), Любовь Шпак («Слуга народа»).

Часть депутатов не голосовали, хотя и были зарегистрированы в Раде, другие же зарегистрированы на заседаниях не были. В частности, это Бородин, Горбенко, Костенко, Лабунская, Столар и Шпак. Причины их отсутствия на заседаниях Рады на сайте парламента не указаны.

КИУ не учитывал депутатов, о которых имеется информация в СМИ о том, что они болели или пропустили заседание по другим объективным причинам.