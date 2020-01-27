Среди депутатов, которые не голосовали в январе, Александр Герега (группа «За будущее»), Николай Люшняк (группа «Доверие»), Юрий Солод (ОПЗЖ), Виктор Бондарь (группа «За будущее»), Николай Кучер (группа «За будущее»), Владислав Бородин («Слуга народа»), Руслан Горбенко («Слуга народа»), Роман Костенко («Голос»), Анжелика Лабунская («Батькивщина»), Вадим Столар (ОПЗЖ), Любовь Шпак («Слуга народа»).
Часть депутатов не голосовали, хотя и были зарегистрированы в Раде, другие же зарегистрированы на заседаниях не были. В частности, это Бородин, Горбенко, Костенко, Лабунская, Столар и Шпак. Причины их отсутствия на заседаниях Рады на сайте парламента не указаны.
КИУ не учитывал депутатов, о которых имеется информация в СМИ о том, что они болели или пропустили заседание по другим объективным причинам.