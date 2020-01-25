По ее словам, инцидент произошел в субботу, 25 января, в афганской провинции Гильменд. Вертолет перевозил военнослужащих Национальной армии Афганистана, когда был сбит талибами*. Тем не менее, вертолет сумел приземлиться в аварийном состоянии, и экипаж и пассажиры были подобраны другим молдавским вертолетом, летевшим следом.
Согласно предварительным данным, были ранены четверо афганских военнослужащих и два члена экипажа — гражданина Украины. Молдавских пилотов, по словам Бодоликэ, в вертолете не было.
В то же время ряд молдавских СМИ утверждают, что ранен один из молдавских пилотов.
Ранее в субботу, 25 января, Министерство обороны Афганистана сообщило об аварийной посадке вертолета на юге страны в провинции Гильменд, однако речь шла о воздушном судне другой модели — МИ-17. Никто из пассажиров вертолета не пострадал.
* Организация запрещена в РФ