Вертолет Ми-8, принадлежащий молдавской авиакомпании, был сбит ракетой в Афганистане, в результате чего пострадали афганские военные и члены экипажа - граждане Украины. Об этом пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодоликэ сообщила «Интерфаксу» 25 января

Во Львовской области потерпел крушение военный вертолет © Факты

Согласно предварительным данным, были ранены четверо афганских военнослужащих и два члена экипажа — гражданина Украины. Молдавских пилотов, по словам Бодоликэ, в вертолете не было.

В то же время ряд молдавских СМИ утверждают, что ранен один из молдавских пилотов.

Ранее в субботу, 25 января, Министерство обороны Афганистана сообщило об аварийной посадке вертолета на юге страны в провинции Гильменд, однако речь шла о воздушном судне другой модели — МИ-17. Никто из пассажиров вертолета не пострадал.

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