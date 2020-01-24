Белорусская оппозиция полностью поддерживает президента Александра Лукашенко в его нефтегазовых спорах с Москвой. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев объяснил, что будет с Лукашенко, если он согласится на условия Москвы по нефти © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк

По его мнению, попытки Лукашенко найти якобы альтернативную нефть рассчитаны на то, чтобы продемонстрировать собственному населению и политическому классу Белоруссии, что он по-прежнему сильный президент и может навязывать свою волю России.

На самом же деле, добавил политолог, закупки Минском этой нефти выгодны России, потому что и на Балтике, и в Черном море существует только российская нефть, но закупать ее белорусская сторона будет уже по рыночным ценам, без преференций.