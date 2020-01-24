«Белорусская оппозиция полностью поддерживает Лукашенко. Она зоологически ненавидит Россию, и в этом плане у них полное единодушие. Это один из тех вопросов, по которым у них различий нет», — сказал эксперт.
По его мнению, попытки Лукашенко найти якобы альтернативную нефть рассчитаны на то, чтобы продемонстрировать собственному населению и политическому классу Белоруссии, что он по-прежнему сильный президент и может навязывать свою волю России.
На самом же деле, добавил политолог, закупки Минском этой нефти выгодны России, потому что и на Балтике, и в Черном море существует только российская нефть, но закупать ее белорусская сторона будет уже по рыночным ценам, без преференций.